Medaile je úžasná, ale nechci usnout na vavřínech, říká bronzová skifařka Topinková

Po návratu na skif bylo letošní mistrovství Evropy první velkou akcí, kterou Mirka Topinková od narození své dcery absolvovala, a zvládla ji tak, jak si sama ani nepředstavovala. Olympijská vítězka z roku 2012 vybojovala na evropském šampionátu ve švýcarském Lucernu díky výbornému finiši bronz. O své dojmy se hned na místě podělila s reportérem Radiožunálu. Lucern 18:41 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po úvodním květnovém závodu Světového poháru vybojovala Mirka Topinková třetí místo i na mistrovství Evropy. | Zdroj: ASC Dukla

Mirka Topinková – bronzová medailistka z letošního mistrovství Evropy. Jak se to poslouchá?

Mně to zní úplně neuvěřitelně. Já jsem dojela do cíle a nevěděla jsem, kolikátá jsem. Koukla jsem na obrazovku a viděla jsem, že mě tam zabírají, tak jsem trošičku doufala, že by to mohla být nějaká medaile, ale pořád jsem nevěděla.

Po návratu z mateřské má Topinková skvělou formu. ‚Všichni budou čekat, že přivezu medaili,‘ obává se Číst článek

Hodně tam na vás ve finiši doléhala Rakušanka. Bále jste se, že o to třetí místo přijdete?

Já vůbec nevím, jak to probíhalo. Vím, že mi na kiláku hodně holky ujely. Tak jsem se snažila to stáhnout a pak jsem si trošku věřila, že umím celkem dobře udělat finiš, na kterém jsme poslední tři týdny pracovali. A abych pravdu řekla, když už jsem si myslela, že budu skoro před cílem, tak jsem se podívala a teprve začínaly tribuny. Takže posledních sto metrů vůbec ani nevím.

Byl to už druhý povedený finiš tady v Lucernu, ten první byl v páteční rozjížďce. Znamená to, že ty finiše vám jdou?

Já jsem byla hodně zklamaná po prvním svěťáku, kde se mi ten finiš vůbec nepovedl, přitom jinak ten celkový závod byl dobrý. Tak jsme hodně na tom finiši pracovali a jsem ráda, že jsme šli dobrou cestou a že jsem to tady mohla zužitkovat.

Dojatá a vyčerpaná Mirka Topinková v cíli. Bronzovou medaili vybojovala především silným finišem. | Zdroj: ASC Dukla

Po včerejším semifinále jste říkala, že tajný cíl byl postup do finále. Znamená to, že s tou medailí jste před odjezdem do Lucernu vůbec nepočítala?

Ne, pro mě je to pořád neuvěřitelný a úžasný, ještě takhle skoro na sklonku kariéry. Přišlo mi strašně hezký, když jsem byla v cíli, tak Irka, která vyhrála, mi řekla, že gratuluje a že mě vítá zpátky.

Je to skvělá motivace pro mistrovství světa a případnou olympijskou kvalifikaci?

Určitě je to pozitivní impulz, ale vím, že holky budou pracovat taky tvrdě. Tohle je teprve začátek sezony, je před námi spousta práce a určitě nechci usnout na vavřínech.