Skifařka Topinková-Knapková v roli matky: Zvykla jsem si, že se už moc nevyspím

„Je to jiné i náročné, protože jsem byla zvyklá mít svůj režim. Mohla jsem si dělat, co jsem chtěla a kdy jsem chtěla. Teď je ale péče soustředěná na dítě,“ říká Radiožurnálu Topinková-Knapková.

Nová životní role ale české skifařce nevadí. Během komplikací při těhotenství se naučila vypustit náročné aktivity, chodila jen na procházky a teď se ke sportu zkouší vracet, ale k tomu řeší dosud nezvyklé problémy.

„Musím mít někoho, kdo mi pohlídá malou. Zároveň musím být vyspaná… Je to takové, že člověk ten čas různě kombinuje. Není to jako dříve, kdy si člověk naplánoval tréninky na jednotlivé dny. Teď mi přijde, že moc plánovat nemohu,“ usmívá se.

Když chce na sobě pracovat, zkusí své rodiče, jestli by nepohlídali vnučku, popřípadě čeká, než manžel přijde z práce, nebo svěří dceru trenérovi, který jde s kočárkem na procházku. A pak Mirka Topinková-Knapková zaleze do garáže, kde má trenažér a rotoped, a snaží se spíše rozhýbat své tělo, než že by tvrdě trénovala.

„Nenazvala bych to tréninkem. Normální člověk by sice řekl, že to je jeho trénink, ale já to mám trochu posunuté. Když člověk závodí na profesionální úrovni, tak si pod pojmem ‚trénink‘ představuje něco úplně jiného než běžný člověk,“ popisuje Topinková-Knapková.

Navzdory událostem posledních měsíců se v sedmatřiceti letech stále nevzdala myšlenky na návrat, ale zároveň se k ní v současnosti neupíná jako k jedinému cíli. Všechny své sportovní sny si splnila a teď je ráda, když v noci vůbec nějaké sny má.

„Po těch třech měsících jsem si zvykla, že se už nevyspím. Přijala jsem to jako fakt. Ona je většinou v pohodě a směje se, když se na ni ráno podívám. I když jsem unavená, jsem ráda, že to tak je,“ říká spokojená Mirka Topinková-Knapková.