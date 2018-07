Skokan do vody Michal Navrátil prožívá úspěšnou sezonu, v seriálu RedBull Cliff Diving je zatím druhý

Loni na poslední chvíli zachránil jistotu účasti ve světové sérii, ale v této sezóně je extrémní skokan do vody Michal Navrátil už od začátku mezi nejlepšími. V seriálu RedBull Cliff Diving je po třech závodech zatím druhý. Pokud to jde, snaží se Navrátil předvádět stále stejnou čtveřici skoků. Praha 21:55 22. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Navrátil | Foto: Romina Amato | Zdroj: Red Bull Content Pool

„Začínám trojitým saltem napřed s půl vrutem schylmo, to je jednoduchý skok. Pak je střední obtížnost a to je skok ze stoje na rukou nazad a dělám dvě a půl salta skrčeně,“ vypočítává český reprezentant, který se akorát vrátil ze závodu na Azurských ostrovech, kde byl čtvrtý a kde vytáhl i své nejtěžší prvky.

„Jako můj třetí skok, který skáču, si vybírám ten, co mám těžší a je to právě ze stoje na rukou dvě a půl salta nazad s dvěma a půl vruty. Obtížnost je docela velká. Poslední skok je trojité salto a s dva a půl vruty,“ popisuje Navrátil.

Na takové kombinace byli čeští sportovní fanoušci zvyklí naposledy u lyžaře Aleše Valenty. Kvůli Navrátilovi má cenu si je znovu osvěžit. Vicemistr světa má zatím sezonu bez výkyvů, naposledy se dokázal vyrovnat i s tím, že můstek nebyl po celou dobu závodu 27 metrů nad mořskou hladinou.

„V tréninku jsme skákali, když byl odliv a to bylo 28 a půl metru. Hodinu a půl na to, než jsme začali skákat, tak se to zmenšilo na dvacet sedm a půl metru, protože byl příliv,“ říká Navrátil.

Český skokan si pokaždé nechá od organizátorů změřit, jaké je aktuální přesná výška, aby případně zrychlil rotaci ve vzduchu a celý jeho skok vypadal jako plynulý pohyb.

„Smůlu jsem měl trochu v Bilbau, kdy jsem už pořádně nemyslel na to, kolik je výška, tam se zrovna zvedala voda, takže skokánek měl místo dvaceti sedmi a půl metru jenom dvacet šest a do hlavy jsem si to nedal. Skok se mi pak nepovedl, protože jsem měl trochu víc času,“ mrzelo vicemistra světa.

Navrátil přitom potřebuje, aby své skoky zvládl ze všech nejpřesněji, protože výsledné body se skládají i z obtížnosti skoků a tu má řada závodníků ještě vyšší, takže proto bere nedávné vítězství z Portugalska spíše jako vítězství.

„Kluci, kteří byli první tři, tak mají velkou obtížnost skoků. V tom jsem je nemohl ohrozit, takže jsem rád za to, že jsem skončil čtvrtý. V celkovém pořadí jsem momentálně po třech závodech na druhém místě,“ pochvaluje si Michal Navrátil, který začne druhou polovinu sezony za dva týdny ve Švýcarsku.

