‚Olympiáda byla hnacím motorem.‘ Koudelka překonal zranění a vrací se na skokanský můstek

Skokan na lyžích Roman Koudelka chystá návrat. Po únorové operaci kolene a tříměsíční přípravě ve Slovinsku si doma v Lomnici nad Popelkou si vyčistil hlavu. Teď se vrací do Planice a v první polovině října věří, že definitivně také na skokanské můstky. Lomnice nad Popelkou 14:14 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český skokan na lyžích Roman Koudelka | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Měl jsem utržený křížový vaz, kde mi museli udělat plastiku, utržený meniskus a pochroumanou čéšku. Bylo toho hodně. Pan doktor říkal, že za devět měsíců by se nám to mohlo podařit rehabilitací a injekcemi dát do kupy, aby se mohlo jít zpět na můstek,“ vzpomíná na zdravotní trable nejlepší český skokan současnosti Roman Koudelka.

Operaci absolvoval v únoru a při léčbě a rehabilitaci dal stoprocentně na rady doktorů.

„Je to strašně dlouhá doba, ale já jsem s tím počítal. Věděl jsem, že když něco odfláknu, tak olympiádu nestihnu. Byl to pro mě takový hnací motor, v rehabilitaci jsem nešel přes závit, poslouchal jsem doktory a myslím, že se to vyplatilo.“

Poslední tři měsíce strávil při léčbě a tréninku ve Slovinsku. Stál za tím staronový reprezentační trenér Vasja Bajc.

„Řekl, že chce na ty tři měsíce do Slovinska, tak jsem si řekl, že se nedá nic dělat. Makal jsem tam dvakrát denně, šest dní v týdnu. Někdy jsem toho opravdu měl plné kecky. Nebylo to totiž, že bych jen ležel s nějakými magnety, někdy jsem nohu musel opravdu posilovat. Z každého tréninku jsem šel tak zpocený, že bych mohl ždímat tričko. Bylo to náročné, ale nakonec mě to bavilo. Poslední měsíc a půl se ke mně přidala i má rodina, což bylo hodně povzbuzující zpestření,“ popisuje svůj pobyt Koudelka.

To další ho čekalo doma v Lomnici nad Popelkou. Na dva týdny se vrátil, aby nabral síly, od dřiny si odpočinul a neměl v hlavě jen skoky. Na lyže v garáži ale moc dobře viděl.

„Vždy, když dostanu nové lyže, mám tradici, že se mnou nejdřív jsou v ložnici. Aby si na mě někde zvykly, já na tyhle věci věřím. Už jsme je namontovali a beru si je s sebou do Slovinska. Bude fajn sklopit zase v autě sedačky a mít vedle sebe takového spolujezdce‚“ usmívá se Koudelka.

Doma toho jinak moc nezvládl. Neměl vlastně čas. „Když tu nejste tři měsíce, tak přijedete, vybalíte a než dáte věci dohromady, tak zase odjíždíte. Já miluji zahradničení sekání a starání se o trávník, to je moje hobby. Stihl jsem dát trávu trochu dohromady a zase jsem jel,“ říká skokan.

Ve Slovinsku mu chybělo hlavně rybaření. Vnímá ho jako nejlepší možný relax.

„Kamarád mi asi čtrnáct dní před mým návratem posílal fotky, jak chytá ryby, a v tu dobu na mě dolehly takové deprese, že jsem si myslel, že to tam zabalím a pojedu domů. Ryby mám opravdu rád, je fajn, že si tam popovídám i něčem jiném než o skocích a vyčistím si hlavu. Když jsem se vrátil, zajel jsem na den a půl na ryby, to byl tak jediný odpočinek. Jinak samozřejmě tréninky, zahrada a děti.

Teď už myslí znovu přípravu. S vidinou toho, že si po dlouhé pauze zase skočí.

„Mělo by to být v Planici. Teď odjíždím do Slovinska, kde podstoupím vyšetření a stabilizace kolena na sportovní klinice v Lublani a 10. října bych asi už mohl jít na ten můstek skočit,“ věří Roman Koudelka. Cíle si před sebe zatím nedává. Jeden ale ano. Start na zimních olympijských hrách.