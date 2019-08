Lucie Absolonová přibližuje High Jump: Čím čistší dopad, tím vyšší známka

V Hříměždicích vyrostla konstrukce, ze které se později budou skokani vrhat do vody. Stojíme na tréninkové plošině, která je vysoká 12 metrů a ze které je vidět leknínová zátoka zdejšího lomu. Můžeme ale šplhat i výš – na 16, 20 a 25 metrů.

Od roku 1999 se tento druh sportu proměňuje. „Každý rok přijíždělo více lidí a konstrukce šla výš, nyní jsme na 25 metrech, což je nejvíce, co tady bylo. A doufám, že výš to tady už nebude,“ usmívá se Lucie Absolonová. A věděli jste, že rekordmanem ve skocích je švýcarských skokan, který skočil z 58 metrů?

Při skákání do vody se hodnotí třeba i plavky, postava, postoj skokana. Pak také odraz, kolikrát se ve vzduchu zatočí, ale největším dojmem působí dopad. „Čím je nejčistší, aby to co nejméně cáklo, tak jsou nejvyšší známky,“ přibližuje.

Lucie Absolonová také založila přípravný kamp, kam se hlásí ti, kteří chtějí skákat do vody – nováčci, gymnasté, fotbalisté a mnozí další. „Už máme letos 36 členů,“ pochvaluje si.

Skoky do vody, to je podle Lucie něco mezi baletem a gymnastikou dohromady – základ skákání do vody je koordinace a zpevnění těla a orientace ve vzduchu. „Když máte tyto tři parametry, tak můžete být dobrý skokan,“ ubezpečuje.

A protože reportéra Tomáše Černého celé vyprávění Lucie Absolonové inspirovalo, rozhodl se, že vyzkouší, jak teorie vypadá v praxi. Postavil se na plošinu a…. Jak to dopadlo? Pusťte si celou reportáž.

Lucie Absolonová a Tomáš Černý | Foto: Tomáš Černý