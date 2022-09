Fyzická zdatnost dětí klesá, roste počet obézních, varuje výzkum Českého olympijského výboru.

Děti v českých školách jsou čím dál méně fyzicky zdatné, roste procento obézních. To všechno ukazuje výzkum Českého olympijského výboru, který sledoval fyzické výkony u pěti až sedmnáctiletých dětí. Měření provedl na více než tisícovce základních a středních školách a data ukazují na rostoucí počet obézních. Jak říká předseda výboru Jiří Kejval, energetická krize to může zhoršit více. Rozhovor Praha 8:45 8. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru | Zdroj: Profimedia

Vaše data z posledních měření zdatnosti srovnáváte s rokem 2019, oproti kterému jsou děti v běhu na 60 metrů, na skoku z míst a dalších disciplínách horší. Přičítáte ty špatné výsledky jenom pandemií koronaviru, která nastala právě v tom období mezi posledními měřeními?

Jednoznačně je potřeba říct, že sledujeme výsledky našich dětí a jejich zdatnost za posledních 30 let a situace se průběžně lehce zhoršuje. Takže ty výsledky nebo zdatnost, které měly děti v roce 1990 a které měly v roce 2019, jsou významně horší.

Ale ten skok, který teďka v posledních dvou letech průběhu koronaviru děti absolvovaly, je bezprecedentní a velmi varující.

Výrazně horší jsou ti nejmladší, kteří v posledních letech měli první a druhou třídu formou distanční výuky. Ti mají oproti prvňáčkům z minulých let také výrazně častěji nadváhu, anebo dokonce obezitu. Co s tím?

To nám ukazují statistiky, ale já myslím, že ne jen ty. Teďka bylo léto a kdo byl na českých koupalištích, tak viděl tu změnu, kam se dostaly naše děti. My jsme přesvědčeni o tom, že jediný lék tady tohoto je pohyb, a ten se dětem průběhu koronavirových onemocnění a koronavirových restrikcí nedostával.

Myslím si, že je strašně důležité, zvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s další krizí, což je energetická krize a kdy hrozí, že v průběhu zimních měsíců se budou některá sportoviště z důvodu úspor zavírat, abychom apelovali na rodiče, spoluobčany, ale i na politiky, aby tyto varianty používali až jako poslední.

Myslím si, že pohyb dětí a zdravý rozvoj si by měl být pro každou společnost nejvyšší priorita.