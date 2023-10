Vodní slalom chystá velké změny. Od roku 2025 mohou přibýt nové disciplíny i medailové závody

Vodní slalomáři se po skončení sezony můžou dívat do budoucnosti. Své, ale i svého sportu. Ten by se od roku 2025 mohl proměnit. Slalomová komise Mezinárodní kanoistické federace předložila návrh změn závodníkům, kteří je projednávali minulý týden při finále Světového poháru na pařížské olympijské trati. Informace Radiožurnálu Sport poskytl exkluzivně kajakář Jiří Prskavec. Exkluzivně Vaires sur Marne (Francie) 12:07 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalom chystá velké změny (ilustrační foto) | Foto: www.kanoe.cz, Barbora Reichová

„Závodníkům se to líbí, což je první dobré znamení,“ říká olympijský vítěz Jiří Prskavec, který schůzku coby člen komise sportovců Mezinárodní kanoistické federace svolal. „Uvidíme, jestli se to od roku 2025 zařadí do závodů, nebo ne,“ dodává Prskavec.

Bude záležet na národních svazech, které návrh dostanou v nejbližší době a můžou se k němu vyjádřit, a pak hlavně na souhlasu předsednictva a následně i kongresu Mezinárodní kanoistické federace.

A o jaké změny jde? „Slalom se vrátí k tomu, že se nám bude sčítat semifinálová a finálová jízda – to znamená, že to bude stejné jako ve sjezdovém lyžování. Čas bude určený součtem dvou jízd, nikoliv samotným finále. Měli bychom mít víc medailových závodů. To znamená, že by kvalifikace kajakcrossu byla samostatným závodem s tím, že by se pak používala stejně do head-to-head souboje,“ tedy vyřazovacích jízd této nové olympijské disciplíny, při které na trati soupeří čtyři vodní slalomáři najednou.

Naopak se počítá se zánikem dosavadní týmové soutěže, takzvaných hlídek. „Místo nich je tam plán smíšených týmů, u kterých ještě není jisté, zda budou startovat v kategoriích kajak a kanoe, nebo půjde i o jejich mix. Všechno je to v jednání,“ vysvětluje dále jeden z nejlepších kajakářů světa Jiří Prskavec.

Ten by se už za necelé dva roky mohl představit i v disciplíně nazvané short slalom, tedy krátký slalom. „Bylo by to na 50 vteřin, o trochu víc než polovina toho, co máme dnes. Ale opravdu hodně těžká trať, snažilo by se to využít nejtěžší část trati a nějakou zapeklitou kombinaci. Šlo by o to, že by závodníci dělali viditelné chyby a i laik by měl poznat rozdíl mezi dobrou a špatnou jízdou,“ popisuje Prskavec.

Je důvodem změny získat více medailových sad na olympijských hrách? „Myslím si, že to je předčasné. Ale ve chvíli, kdy sport jako takový má připravené určité další disciplíny, které by se na olympiádu eventuálně jednoho dne mohly dostat, tak je to samozřejmě správně. Myslím si, že to musí náš sport mít v tuhle chvíli v rukávu, protože pořád roste a stává se populárnějším. Na chvíli, kdy bychom měli to štěstí a získali další medailovou sadu, musí být připraven,“ uvažuje Prskavec.

„Na mistrovství světa nevadí, když je závod třeba o den delší. V short slalomu jde o dvě jízdy, takže je to jednodenní záležitost. Kajakcross je na tom stejně. U klasického slalomu je myšlenka taková, že se na mistrovství pojede ve standardním formátu jako doteď – to znamená kvalifikace, semifinále a finále. Ale právě na Světových pohárech se to zkrátí podobně jako short slalom a pojede se jen semifinále a finále. Navíc je tu podobná myšlenka jako v biatlonu, že ne každý Světový pohár bude mít všechny disciplíny. Ty by se měly nějakým způsobem točit,“ říká Jiří Prskavec k možným změnám ve vodním slalomu od roku 2025.