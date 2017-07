Sledgehokejisté nedostali dotace. Před kvalifikací na paralympiádu žádají o pomoc fanoušky

Kauza se sportovními dotacemi ovlivnila i handicapované sportovce. Z neinvestičního programu 7 jim ministerstvo školství sice peníze postupně vyplácí, i tak ale finanční prostředky na zajištění činnosti chybí. Česká sledgehokejová reprezentace třeba ještě neví, jestli sežene dostatek peněz na říjnovou kvalifikaci o účast na paralympijských hrách. Praha 15:47 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští sledgehokejisté během tréninku. | Foto: Pavel Petr

Aby hráči mohli sen o startu v Jižní Koreji přetavit ve skutečnost, potřebují asi milion korun. Rozhodli se tedy pro zajímavé řešení. „Žádáme lidi s velkým srdcem, aby nám přispěli. Využili jsme Slevomat a natočili video, abychom oslovili širší veřejnost,“ prozradil Radiožurnálu trenér sledgehokejové reprezentace Jiří Bříza. Tyto peníze by hráčům pomohly k cestě na kvalifikaci do Švédska.

Na posledních paralympijských hrách vybojovali svěřenci trenéra Břízy historicky nejlepší umístění. Skončili pátí. Teď by při vyloučení ruských sportovců z Her mohli bojovat o medaile. Pokud se samozřejmě na závěrečný turnaj probojují. „Věříme, že se ledy prolomí a dostaneme dotace, které jsme měli mít. Nechceme, aby se stalo, že pojedeme na paralympiádu jenom na výlet,“ dodal Bříza.

Kvalifikace se v říjnu uskuteční ve Švédsku. Milionová částka se může zdát vysoká. Jenže pořadatel si určuje podmínky. Vybírá i hotely. Přestože by si Češi třeba sami nějaký zajistili, nemají šanci. Nikdo by jim totiž z jimi vybraného hotelu nezajistil dopravu. Musí také platit startovné. „Asi 550 eur na osobu. Peníze, které vybíráme, jsou na ubytování, stravování a cestovné,“ vysvětlil kapitán týmu Zdeněk Šafránek.

Ve Švédsku by měl s céčkem na hrudi vyjet do zápasů proti domácímu výběr, Slovensku, Japonsku a Německu. Z pětice týmů si v Jižní Koreji zahrají tři nejlepší celky. „Kvalifikace je pro nás menší paralympiáda. Pokud skončíme do druhého místa, dostaneme na Hrách lepší skupinu. Jelikož nepojedou Rusové, tak po Kanadě a Americe je volná medaile, o kterou se popere zbytek zemí,“ řekl Šafránek.

Aktuálně sbírka na podporu českých sledgehokejistů vynesla přes sto třicet tisíc korun.

