Beachvolejbalistky Hermannová a Nausch Sluková se musí na mistrovství Evropy stěhovat, míří do Haagu

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou chtěly skončit ve skupině evropského šampionátu první, aby se se pro vyřazovací boje nemusely stěhovat. Jenže poslední zápas prohrály a jako jediné z českých hráček mění hotel i město. Necelou hodinu po tom, co se dozvěděly, že se přesouvají z Rotterdamu do necelých 40 kilometrů vzdáleného Haagu, je na recepci hotelu potkal reportér Radiožurnálu Petr Kadeřábek. Rotterdam 7:35 19. července 2018

Stojíme na recepci, vy máte sbalené kufry a odjíždíte do jiného města. Jak to probíhalo? Proběhl los a potom vám někdo řekl, abyste vyklidily pokoj?

„Dozvěděly jsme se to u večeře, když jsme live na facebooku sledovaly rozlosování a potom jsme šly zjistit, jak to s tím stěhováním je. Myslím si, že bychom to měli vzít jako úplně nový turnaj. Po tom přesunu to bude úplně jako začátek nového turnaje.“

Ze slov Barbory Hermannové jasně vyplývá, že to bude pro český pár na mistrovství Evropy nový impuls, což určitě potvrdí i Markéta Nausch Sluková.

„Já myslím, že bychom ve výsledku stěhování do Haagu měly brát pozitivně, bude se tam hrát semifinále. Když se chytneme a zadaří se nám, tak už zůstaneme jen na tom jednom místě.“

Českému beachvolejbalu ale možná v Haagu přibyde ještě dvacet dvacetiletých fanoušků, protože českým volejbalistům do dvaceti let se podařilo postoupit do semifinále mistrovství Evropy, které se hraje v Haagu asi padesát metrů od kurtu českých beachvolejbalistek.