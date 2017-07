Sluková s Hermannovou se na mistrovství světa připravují nejen fyzicky, ale i s mentální koučkou

V pozici nasazených šestek odcestuje na mistrovství světa v plážovém volejbalu pár Markéta Sluková Nausch a Barbora Hermannová. Na šampionátu ve Vídni se tak poprvé za dva roky, co spolu hrají, dostávají do širšího okruhu favoritek. Takovou pozornost nejen fanoušků, ale i soupeřek upoutaly dobrými letošními výsledky. Praha 21:00 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážové volejbalistky Markéta Sluková Nausch (vlevo) a Barbora Hermannová | Zdroj: ČTK

„Strašně ráda bych to vnímala jako třešínku na dortu, kde můžeme sezonu ještě vylepšit a úplně ji upgradovat do fantastické, když se nám podaří dobrý výsledek,“ říká Markéta Sluková.

Dobrou sezonou myslí pravidelná umístění v elitní desítce na Světovém okruhu, včetně druhého místa na majoru v chorvatské Poreči. Díky nim jsou šesté na světě a Barbora Hermannová za tím vidí i vynaložené investice do přípravy.

„Byly jsme pozvány na kemp s olympijskými vítězkami z Německa. Už jen to být na kempu s takovým týmem je pro nás velký přínos, protože vidíme, co třeba dělají jinak,“ říká pro Radiožurnál.

To, co odkoukaly, teď budou chtít využít na vídeňském světovém šampionátu. A během něj bude stejně jako po celou sezonu páru pomáhat mentální koučka.

„Dostáváme různé úkoly. Spíš se jedná o formu komunikace, abychom mluvily o věcech, které se nám na hřišti chvíli honí v hlavě, když se nedaří. A potom s mentální koučkou Kačkou pracujeme na tom, abychom měly myšlenky pod kontrolou,“ popisuje Barbora Hermannová, co jim pomohlo k rychlému vzestupu.

Po dvou letech spolupráce se tak poprvé dostávají do pozice, kdy se od nich na velké akci čeká třeba i medaile. „Už jsme asi dospěly do fáze, kdy nás týmy i díky letošním výsledkům, musí řadit mezi deset favoritů. Ale asi to tolik nevnímám, jelikož teď jsme co týden hrály turnaj. Až by se dalo říct, že je to třeba jen jeden z dalších turnajů, ale jmenuje se prostě mistrovství světa,“ říká Sluková.

Mistrovství pro českou dvojici začíná v sobotu. V základní skupině narazí na finskou dvojici a páry z Paraguaye a Kostariky, které na Světovém okruhu nehrají.