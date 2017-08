Slukové a Hermannové pomohl k postupu do osmifinále i poslech zapomenuté hudební skupiny

Dvě různé cesty, stejný výsledek. Oba české páry plážových volejbalistek si na mistrovství světa ve Vídni zahrají osmifinále. A jednomu z týmů k tomu pomohl i poslech už trochu zapomenuté slavné hudební skupiny. Vídeň 9:30 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová v radostném objetí po vítězném utkání | Foto: Petr Toman | Zdroj: ČTK

Markéta Nausch Sluková popisuje pro Radiožurnál, co se jí honilo hlavou, když zjistila koho jí a Barboře Hermannové přisoudil los pro první kolo pro play off. „Člověk je nejdřív naštvaný, pak se lituje, pak je zklamaný, smiřuje se s tím a potom se to díky našemu týmu, který s námi skvěle pracuje, plynule dostalo do fáze je to, co to je. A i když se nám to nelíbí, tak to tam stejně furt bude.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oba české páry plážových volejbalistek si na mistrovství světa ve Vídni zahrají osmifinále.

Brazilský pár tvořila juniorská mistryně světa Duda spolu s Agátou, která loni získala s jinou partnerkou olympijské stříbro. „Opravdu jsme si na to sedly a řekly jsme si, že to jsou týmy, které bychom stejně musely porazit cestou na vrchol, kam bychom se chtěly dostat.“

K uvolnění atmosféry po nepříjemném losu použily Hermannová s Nausch Slukovou i třeba povídání o psech a také poslech hudební skupiny, která zažila svou slávu v devadesátých letech minulého století. „Pouštěly jsme si Kelly Family,“ doplnila Nausch Sluková.

Druhý český pár měl los přívětivější. Michala Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou narazily na 42. nasazený pár z Nizozemska. Podle druhé jmenované to ale nebylo tak, že by se ze jmen soupeřek radovala.

Z losu se neraduje

„Určitě ne. Člověk se z losu rozhodně neraduje, zkušenosti jsou různorodé a nikdy není potřeba mít radost z losu. Každý umí hrát, a když se nepředvede dobrá hra, tak se dá prohrát úplně s kýmkoli a rozhodně není dobré soupeře podcenit.“

To se Hoidarové Kolocové s Kvapilovou podařilo, Nizozemky porazily s přehledem 2:0. Ve čtvrtek je čeká osmifinále od 16:30 proti pátým nasazeným Američankám Summer Rossové s Brooke Sweatovou. I Nausch Sluková s Hermannovou narazí na soupeřky z USA. Už ve 12:30 začne jejich souboj se čtrnáctým nasazeným párem April Rossová – Lauren Fendricková.