Jako v počítačové hře nebo ve filmu. Volejbalistům z klubu Lev Praha pomáhá nově speciální aplikace

Může to působit tak, že chtějí spočítat sport, a vlastně by se pak ani nemuselo hrát. Jenomže na začátku i konci technologických pomůcek jsou vždy lidé, jejichž rozpoložení naopak spočítat nejde. Ale i tak - novou aplikaci, která pomůže týmu lépe se připravit na soupeře, představil volejbalový klub pražských Lvů.

Může to trochu působit jako film Moneyball, ve kterém se po sníženém rozpočtu musí vybírat hráči do baseballového týmu a díky počítačové statistické analýze z toho pak je pod vedením herce Brada Pitta úspěšný tým.

Volejbalistům z klubu Lev Praha pomáhá nově speciální aplikace.

„Při těch postupech jsem vycházel spíš z odborné literatury než z populárně naučných filmů. Nicméně film Moneyball jsem samozřejmě taky viděl, taky se mi to líbilo a svým způsobem je to taková backgroundová inspirace proto, že to už někdy zafungovalo, už to přineslo revoluci do baseballu, do jiného sportu, tak proč nevyužít matematické modely ve sportu, kde se zatím nějak významně nepoužívaly,“ řekl Radiožurnálu vývojář volejbalové aplikace Vojtěch Herrmann.

A pro představu můžeme aplikaci Smart Voley ještě přirovnat k počítačové hře, pokud se budeme bavit o hodnocení jednotlivých hráčů. „Rating je číslo, které říká, jak ten hráč je dobrý. Je to číslo, které vyjadřuje jeho úspěšnost. Třeba když člověk hraje FIFu, tak tam má hráče také seřazené podle nějakého ratingu – 100 znamená nejlepší hráč na světě, 0 je nejhorší hráč na světě. Ti nejlepší hráči mají třeba 95,“ dodal Herrmann.

Reálné blíž hře je pak trenér volejbalových Lvů Praha Tomáš Pomr. Aplikace nabízí data i o soupeřích a častokrát po matematické stránce ukáže něco, co jde proti stereotypům.

Nová aplikace Smart Voley volejbalového klubu Lva Praha | Zdroj: Reprofoto Lev Praha

„Můžu si říkat, že Římal v Brně, protože je malý, nemůže hrát na účku (univerzál – pozn. red.), protože by měl mít dva metry a ne metr devadesát. Dlouhodobě ale potvrzuje, že je nejvíc bodující hráč extraligy, že ho nikdo není schopný bránit a já to vím, protože mi to potvrzuje Smart Voley,“ popsal Pomr.

„Můžeme zkoumat závislosti na nějakých herních situacích, to znamená třeba jenom koncovku, jenom zápasy v play off, nebo jenom v nějakém konkrétním zápase, abychom viděli, jak se tomu hráči dařilo a zároveň to, v jakých situacích hráč útočil, takže se můžeme dívat, jak útočí potom, když nemá dobře přihráno, jak útočí, když má proti sobě postavený trojblok, nebo nekompaktní dvojblok a tak dále,“ dodal matematik a vývojář Herrmann.

Není to ale tak, že do tabletu nahrajete soupeřovu sestavu, pak tu svojí a necháte je proti sobě hrát v nějakém virtuálním prostoru a pak z toho podobně jako z počítačové hry vypadne nějaký výsledek. Tak daleko ještě technologie nepokročily a zatím je k volejbalu stále potřeba míč, palubovka a hlavně člověk - hráč.

„Tato statistika nám dokáže dát velmi velký počet dat. Uvedu příklad: nějací nahrávači přihrávají jinak, když dobíhají míč. Když běží dopředu, tak třeba rádi nahrávají za hlavu. Pokud stojí na místě, nahrávají před sebe. Záleží i do jaké zóny půjde přihrávka,“ řekl blokař Jiří Král, který ale zároveň ví, že se mu budou proti soupeři víc hodit natažené ruce než grafy s barevnými puntíky.

„Aplikace vám dá třeba deset, patnáct, dvacet procent pomoc při rozhodování. 80 procent je stejně pocit hráče, to, co vidí. Optický vjem, který vidí, a podle toho se bude stejně rozhodovat, jak zareaguje,“ říká Jiří Král, dvoumetrový volejbalista Lvů Praha.