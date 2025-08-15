Snad se ochladí. Stoupání na Dlouhé stráně a Pustevny budou výživné, těší se šéf Czech Tour König
Největší cyklistický závod v Česku má za sebou první etapu z Prahy do Karlových Varů, kde v cílovém spurtu uspěl Američan Luke Lamperti. V pátek se cyklisté vydají z Pardubic na Dlouhé stráně. „Etapy, ve kterých jsou zakomponovány Dlouhé stráně a Pustevny, mohou pole hezky nadělit. Pozná se, kdo je nejlepším vrchařem,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport ředitel závodu Leopold König.
Týmy se na druhou etapu, která startuje v Pardubicích, přesouvaly až ráno?
Je to tak. Týmy spaly tři dny v Praze a až nyní se přesouvají na páteční etapu, která vede z Pardubic na Dlouhé Stráně. Logisticky je to trochu náročnější, ale myslím si, že jsou na to zvyklí.
Poslechněte si ředitele cyklistického závodu Czech Tour Leopolda Königa po první etapě
První etapa startovala v Praze-Dejvicích a finiš byl v Karlových Varech. Byla to neobvyklá prověrka pro organizační tým?
Byla to nově postavená etapa. Kulisy v Praze i na kolonádě v Karlových Varech byly fantastické. Divácky to bylo velmi povedené. Jak jsme mohli sledovat, tak i záběry v televizi byly krásné. Jsme až trošku dojatí, protože se to vážně povedlo. Závěrečný sjezd do Karlových Varů nadělil pole a byl k vidění krásný sprint v Karlových Varech. Jak závodníci, tak my organizátoři můžeme být velmi spokojení.
Kolik fanoušků bylo přímo u trati?
Ve startovních a cílových městech jich bylo opravdu hodně. Byli i podél trati, což je super s ohledem na to, jaké bylo vedro. Teplo hrálo ve čtvrtek velkou roli. Ovlivnilo nejen závodníky, ale i organizační tým. Vše se muselo stavět v úmorném vedru - zábrany, pódium nebo startovací brány. Snad až přijedeme na Dlouhé Stráně do Jeseníků, tak se trochu ochladí.
Jak je náročné zajistit závod z hlediska bezpečnosti vůči automobilovému provozu?
Jsme už ve stadiu, kdy jsme napříč celou republikou. Je to trochu výzva a musíme hodně posilovat bezpečnost závodu. Jsme rádi, že nám pomáhá Policie České republiky, ale i dobrovolníci. O jednu etapu se stará až čtyři sta lidí. Jde o extrémní počet lidí, kteří se starají jen o bezpečnost.
Máte v hlavě myšlenku, že byste v budoucnu udělali třeba týdenní etapový závod Kolem Česka podle vzoru Poláků nebo Švýcarů?
Republika je poměrně velká, takže bychom potřebovali minimálně šest etap. Jedna z možností do budoucna to rozhodně je. Po vzoru velkých závodů, které jsou týdenní, bychom toho chtěli využít.
Jak se cítíte ve funkcionářské pozici?
Cítím se famózně. Kdybych měl být na kole, tak se také cítím skvěle. Cestuji v autě, a když jsme jen zastavili si odskočit, tak ten šok z klimatizovaného auta byl velký. Závodníci jsou s tím vedrem ale v pohodě, když dodrží všechny pravidla.
Mohou se stoupání na Dlouhé stráně nebo na Pustevny srovnat s některými alpskými kopci?
Určitě. Především Dlouhé stráně jsou převýšením podobné některým ze středních alpských nebo pyrenejských kopců. Pustevny jsou klasickým kopcem, který se jezdí na Tour v rámci centrálního masivu. Všechny kopce tam jsou kolem šesti, sedmi kilometrů s převýšením čtyři sta až pět set metrů. Stejně jako se na Tour rozhoduje v těchto stoupáních, tak i na Pustevnách a Dlouhých stráních se ukáže, kdo je nejlepším vrchařem.