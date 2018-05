Nestárnoucí Ronnie O'Sulivan se přes dvacet let drží ve světové snookerové špičce

Je mu 42 let a je pětinásobným mistrem světa ve snookeru. Přesto se Ronnie O'Sulivan s kariérou jen tak loučit nehodlá. Podobně jako třeba Roger Federer v tenise upravil svůj režim a i přes vyšší věk patří stále ke světové špičce. Sheffield 20:39 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronnie O'Sullivan na turnaji v Cardiffu v roce 2016. | Foto: Rebecca Naden | Zdroj: Reuters

Do letošní sezony vstupoval Ronnie O'Sullivan jako třináctý hráč světového žebříčku. Během ní už ale stihl vyhrát pět turnajů a momentálně mu patří druhé místo. Dvaačtyřicetiletý Angličan se ve sportu, který je v jeho zemi velice populární, pohybuje přes 25 let. Jeho soupeři mládnou, ale on se stále drží na vrcholu. I proto, že ke snookeru změnil přístup.

„Lépe se o sebe starám, nehraju už každý turnaj. Snažím se fyzicky udržovat a změnil jsem jídelníček. Chci prostě lépe jíst a kvůli tomu spolupracuju i s výživovým poradcem. Je mi přes čtyřicet, takže potřebuju každou možnou výhodu,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport O'Sullivan.

Zatímco třeba hokejista Jaromír Jágr ještě v loňské sezoně držel v NHL krok s o generaci mladšími hráči zejména díky extra tréninkovým dávkám, Ronnie O'Sullivan to má přesně naopak.

„Vlastně už moc snooker mimo turnaje nehraju. Snažím se jen být v perfektní fyzické kondici. Samotný trénink mě nebaví. Po letošním Masters jsem nehrál měsíc a do turnaje Grand Prix jsem šel s tím, že se rozehraju během prvních zápasů a uvidíme. Spíš se snažím užívat si svůj život,“ říká. O'Sulivan.

Pro dvaačtyřicetiletého Angličana je také výhodou, že se za čtvrtstoletí, co snooker hraje, finančně zajistil. Ne každý profesionální hráč může říct to samé.

„Když se mi nedaří na turnaji, není tam ten tlak, že musím vyhrát, abych si něco vydělal. Každé vítězství je vlastně takový bonus. Spousta hráčů je v pozici, že potřebují vyhrávat, aby zaplatili účty. To je obrovský tlak, pod kterým bych nikdy nechtěl hrát,“ říká pětinásobný mistr světa, který je ve sportovně vyšším věku stále úspěšný, a tak nemá důvod končit.

„Myslím, že dokážu vyhrávat turnaje i když mi bude padesát. Dokud se budu fyzicky udržovat, nevidím důvod, proč by to nemělo jít. Docela rád bych vyhrál ještě jednou dvakrát mistrovství světa. To je můj cíl, tak uvidíme, jak to dopadne,“ neskrývá velké ambice Ronnie O'Sullivan.