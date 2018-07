Crowdfunding jako zdroj financí pro sportovce. Pomohl jim na mistrovství světa i natočit film

Poctivě trénujete, většinu volného času obětujete přípravě, ale když má přijít pomyslný vrchol, narazíte na problém. Podobně jako desítka českých snowboardcrossařů, která se kvalifikovala na juniorské mistrovství světa na Novém Zélandu. Nedostatek financí je na prestižní šampionát málem nepustil, nakonec ale pomohl nápad uspořádat sbírku na internetovém serveru Hithit. Praha 17:00 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští snowboardcrossoví junioři | Foto: Facebook Czech SBX Team

„Když jsme potom na jaře zjistili, jaké má svaz možnosti ve financování juniorů, tak jsme sezvali rodiče potenciálních účastníku, samotné účastníky a s nimi jsme se společně domluvili a rozhodli, že zkusíme peníze získat i touto cestou,“ říká pro Radiožurnál trenér českých snowboardcrossařů Marek Jelínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští juniorští snowboardcrossaři pojedou na mistrovství světa díky crowdfundingové kampani. Rozhodně nejsou prvními sportovci, kteří takto sháněli peníze

Projekt týmu okolo Evy Samkové byl nakonec úspěšný a cílová částka 600 tisíc korun byla dokonce výrazně překonána.

Server Hithit funguje na principu takzvaného odměnového crowdfundingu. Jednotliví přispěvatelé si tak jako protihodnotu mohou vybrat některou z nabízených odměn.

„Pokud někdo chce realizovat nějaký svůj záměr, typicky je to nějaká kreativní věc, ale může to být i sport, a nemá na to dopředu finance, tak u nás může předprodat nějaké produkty, které vzniknou právě touto realizací,“ vysvětluje Tereza Jakešová, která zastává v Hithitu pozici strážce projektů.

A tak se některý z dárců brzy obleče do olympijské mikiny Evy Samkové, jiný se zase může těšit na trénink s jedním z reprezentantů.

Čeští snowboardcrossaři ale nejsou zdaleka jediní sportovci, kteří prostřednictvím internetu žádají veřejnost o finanční pomoc.

„Sportovní projekty jsou většinou hodně různorodé. Můžou to být projekty, za kterými stojí velké osobnosti a mají potenciál oslovit velké množství lidí. Pak to jsou drobné projekty, třeba nějaké regionální, který mají ten potenciál trochu jiný,“ popisuje Jakešová.

„Hodně často se tam objevuje cíl dostat se na nějaký turnaj, zvlášť v týmových sportech. Mají možnost někam jet, ale nemají na to finance. Další specifická podkategorie jsou sportovní filmy. Úspěšné jsou taky projekty hendikepovaných sportovců,“ dodává Tereza Jakešová.