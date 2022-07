Snowboardcrossařka Hopjáková po zranění trénuje. Přes ukončenou smlouvu s Duklou touží po olympiádě

Vendula Hopjáková je už několik let druhou nejlepší českou snowboardistkou za světovou hvězdou této disciplíny Evou Samkovou. Rodačka z Loštic na Šumpersku už teď žije v Praze, o své sportovní budoucnosti ale úplně jasno kvůli ukončené smlouvě v Dukle nemá. Co se týče její přípravy, tak teď v ní převládají letní sporty. Loštice 15:13 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vendula Hopjáková | Zdroj: Profimedia

„Co se týče tréninku, tak musím sportovat i v létě. Bohužel. A musím dělat letní sporty, což úplně není pro mě, protože já nemám ráda to teplo,“ říká Vendula Hopjáková. Ač snowboardcrossařka, věnuje si i řadě letních sportů. „Baví mě hodně běhat, taky plavání, tancování, jóga. Baví mě asi skoro všechny letní sporty kromě kol, ale i to se snažím se to zařazovat do svého tréninkového plánu,“ dodává 26letá sportovkyně.

Vendulu Hopjákovou pronásleduje v její kariéře smůla v podobě častých zranění. „Zranění jsem měla opravdu dost, ale nikdy jsem nad ničím jiným nepřemýšlela. Bavilo mě to a pořád baví. A to je asi ten důvod, proč to dělám,“ usmívá se.

Zůstane u své srdeční záležitosti? Jednoznačně chce a touží po další olympiádě. „Bohužel je to teď ale horší s financemi, protože mi nebyla prodloužena smlouva na Dukle. A to je docela zlomový bod pro sportovce. Je důležité, aby se všechno zaplatilo. Nevím, jak to bude, ale samozřejmě bych se na další olympijský hry chtěla podívat a doufám, že seženu sponzory, abych mohla závodit, trénovat a že tam za čtyři roky odjedu,“ zmiňuje.

Příprava snoubordcrossařky je celoroční. Téměř bez výrazného oddechu. „Přijde mi, že volno nemám nikdy, protože je pořád nějaká regenerace, rehabilitace, tréninky atd. Ale mám to teďka volnější kvůli tomu, že mám problémy s kotníkem, takže teď nemůžu tolik běhat. A zároveň jsem po operaci ruky, kterou jsem si zlomila na olympijských hrách. Probíhá rehabilitace, takže trénuji po zranění,“ dodává Hopjáková.