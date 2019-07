Velké drama nabídly české softbalistky v souboji s Francií na mistrovství Evropy v Ostravě. Potřebovaly vyhrát, aby si definitivně zajistily postup do boje o bronzové medaile. Brzy sice vedly 5:0, ale o svém vítězství 7:6 nakonec rozhodly až v poslední směně. I díky této výhře si na mistrovství Evropy zahrají o bronzové medaile. Ostrava 7:23 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká softbalová reprezentace | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Věděly jsme, že do toho Francouzky půjdou naplno, protože byly ve stejné pozici jako my. Kdyby vyhrály, tak můžou jít také do boje o bronz. Nakonec to bylo drama. Děláme to trochu dramatické, ale vždy věříme a fanoušci nás podporují,“ těšila přízeň ostravského publika Veroniku Klimplovou, která v první směně odpálila homerun. Češky brzy vedly 5:0, ale pak udělaly pár chyb a Francouzky skóre otočily.

Softbalistky po výhře nad Francií vyhlíží zápas o bronz. ‚Půjdeme do toho naplno,' hlásí

„Žádné velké překvapení se naštěstí nekonalo. Míněno tímto zápasem…Oba týmy si uvědomovaly, že se hrálo o možnost hrát o medaile. Francie tu má špičkový turnaj. Vyřadila i ty týmy poskládané z amerických hráček. Zejména v útoku hrála velmi dobře,“ pochválil trenér Vojtěch Albrecht soupeře.

Po výhře už je jisté, že Česko bude v sobotu hrát o bronz, s jakým soupeřem naopak ještě jasné není. Nejpravděpodobněji by to měl být někdo z dvojice Velká Británie a Itálie. Tedy týmy, se kterými Česko už na turnaji prohrálo.

„Oba týmy mají dobrou nadhazovačku. Na to se budeme muset připravit více. Oba týmy do toho možná půjdou s tím, že nás podcení a že si budou myslet, že je to jasná výhra. My do toho půjdeme naplno a to by mohla být naše výhoda,“ přidává pro Radiožurnál Klimplová. Český tým tedy plní postupné cíle. Tím prvním byl postup do olympijské kvalifikace, teď je to umístění na stupních vítězů.

„Budeme hrát o medaile a budeme se na to připravovat. Máme dva zápasy do konce turnaje a dáme do toho všechno,“ doplnil před vyvrcholením turnaje český trenér Vojtěch Albrecht. Program finálové skupiny ukončí páteční zápas Česka s Nizozemskem.