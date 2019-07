Holky jsou smutné, věnovaly tomu spoustu času, říká po neúspěšné kvalifikaci trenér softbalistek

Radost softbalistek Velké Británie po dramatickém duelu v Utrechtu ostře kontrastovala s pocity českých hráček, na kterých bylo vidět obrovské zklamání.

„Je veliké… Ta olympiáda je něco, na co člověk čeká celý život. Softbal se nedostane na Olympijské hry do Paříže a bude zase až v Las Angeles. Pro nás to bohužel končí takhle,“ líčila po porážce od Velké Británie reprezentantka Ludmila Kučerková.

Ta zároveň narážela na to, že další šanci bude mít český softbalový tým pravděpodobně až před Olympijskými hrami v roce 2028 ve Spojených státech. A u toho už nejspíš bude z velké části jiný tým.

„Holky jsou smutné. Věnovaly tomu spoustu času. Některé z nich už se asi na hřiště nepodívají. Dříve než přijde další možnost bojovat o olympiádu, budou některé z nich zvažovat konec kariéry. Není to pro ně nic jednoduchého. Jako trenér vidím, že máme na čem pracovat a máme směr na dalších osm let,“ přemýšlí už i nad poměrně vzdálenou budoucností trenér Vojtěch Albrecht.

Aktuálně ale v týmu převládá velké zklamání, přestože Češky dokázaly hrát vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy, které čeká v sobotu odpoledne souboj o olympiádu v Tokiu.

„Tenhle turnaj má jednoho vítěze. Všichni ostatní jsou poražení. Není to úspěch, protože nejsme na olympiádě. Myslím ale, že jsme neudělali ostudu. Jen to nemá hezký konec,“ doplnila pro Radiožurnál jedna z nejzkušenějších českých hráček Tereza Jakešová