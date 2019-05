Softbalisty čeká v červnu mistrovství světa. Cílem by pro ně byl minimálně postup mezi nejlepších osm

Spousta českých sportovních fanoušků žije v těchto dnech světovým šampionátem hokejistů. Ale třeba příznivci softbalu budou mít o zábavu postaráno i v červnu. Česká republika bude hostit mistrovství světa. A už teď trénují hráči národního týmu v jednom ze dvou hostitelských měst – v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod 6:00 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští softbalisté loni potřetí ovládli mistrovství Evropy | Foto: www.softball.cz | Zdroj: www.softball.cz

Český softbalový tým získal před rokem v Havlíčkově Brodě evropský titul. Zopakovat něco podobného mezi světovou elitou by byla věc nevídaná.

„Svět je výš než Evropa. Na světě se pohybujeme okolo desátého místa, v roce 2015 se nám podařilo být dokonce sedmí,“ vypočítává české softbalové úspěchy na světové úrovni reprezentační trenér Tomáš Kusý.

Na červnovém domácím mistrovství světa, které budou hostit Praha a Havlíčkův Brod, by byl podle kouče úspěchem postup mezi nejlepších osm týmů.

„Jestli budeme úspěšní nebo neúspěšní asi rozhodne to, jestli se dokážeme probojovat do nejlepší osmičky. Samozřejmě bychom se tam chtěli dostat, naším snem by bylo pokusit se o páté místo, což by byl historický úspěch,“ popsal Radiožurnálu Kusý.

Stejně jako na evropském šampionátu před rokem mohou Češi na blížícím se světovém šampionátu použít svou tradiční účinnou zbraň.

„Myslím si, že naše největší síla je v tom, že jsme tým. Dokážeme hrát dobře v útoku, v obraně i dobře nahrazovat. Snažíme se pracovat na všech těchto dovednostech a myslím, že máme dobrého týmového ducha a v momentě, kdy jde do tuhého, tak se dokážeme zvednout, zabrat. To je to nejdůležitější,“ dodává Kusý.

Pro všechny členy softbalové reprezentace ale bude platit to, co před šampionátem říká kapitán českého týmu David Mertl:

„Pro mě je to odměna. Většina kluků je v nároďáku tak dlouho, že se blíží konce našich kariér a myslím, že tohle je přesně ten bonbonek za celou přípravu a oddanost softbalu, kdy utíkáme z práce, bereme si na to dovolené a doma přemlouváme rodiče a ženy, aby nás pouštěli a byli trpěliví.“