Softbalová elita v Praze. Čeští mistři Evropy si zahrají i proti hvězdám z Nového Zélandu

„Měl jsem šanci poznat tam, že mentalita je úplně jiná než v Česku. Lidi tam softbalem a sportem žijí, je to životní styl. Tím bych se chtěl přiblížit, abych to tak dokázal vnímat. Je velká čest, se si proti nim můžeme zahrát nějaká zápasy,“ těší se na hlavní hvězdy Interkontinentálního poháru nadhazovač Michal Holobrádek, který hrál novozélandskou ligu.

Softbalisté jsou počtvrté za sebou mistři Evropy, rozhodl homerun Matouše Kasala Číst článek

Softbalisté Nového Zélandu se v Praze představí poprvé. Češi se s nimi utkají tento pátek od půl osmé večer. Kromě Dánska jsou na tom všichni soupeři české reprezentace ve světovém žebříčku lépe. Holobrádek přesto věří, že jeho tým má v poháru šanci.

„Máme šanci se všemi týmy hrát vyrovnaně. Jestli je můžeme porazit, se ukáže až na hřišti. Pokud by se nám podařilo dva tři zápasy vyhrát, byl by to ohromný úspěch,“ říká Michal Holobrádek.

Češi se v domácím prostředí budou chtít předvést. I proto, že podle reprezentačního trenéra Jaroslava Korčáka je Interkontinentální pohár vrcholem letošní sezony. „Z první sedmičky je tu pět nejlepších týmů, je to extrémně prestižní záležitost. Pro všechny týmy je to top akce letošního roku.“

Pro Českou republiku je Interkontinentální pohár zároveň velká zkouška před světovým šampionátem, který bude hostit už za rok.

„Jednak je to test techniky, vstupních bran, mixzón. Všechno chceme vyzkoušet, vyladit, zjistit, co funguje, to si odškrtnout. A co nefunguje, to udělat jinak,“ plánuje předseda České softbalové asociace Gabriel Waage.

Historicky první softbalový interkontinentální pohár se bude hrát až do soboty prvního září. Česká republika do něj zasáhne už dnes od půl osmé večer zápasem proti Argentině.