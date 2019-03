Letní olympijské hry v Tokiu 2020. Cíl českých softbalistek pro nadcházející sezonu

České softbalistky za sebou mají první ostrý test před klíčovou sezonou. Na Floridě sehrály proti americkým univerzitním týmům celkem 23 zápasů, ve kterých zaznamenaly 15 výher. Úspěšná příprava ve Spojených státech by teď českým hráčkám měla pomoci v bojích o olympijské hry. Praha 13:18 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České softbalistky | Foto: Jan Beneš | Zdroj: www.softball.cz

„Je to naším cílem už několik let. My víme, že šanci máme relativně velkou, protože jako jeden z mála týmových sportů se pohybujeme na špičce evropského softbalu a Afriky se nebojíme,“ potvrzuje Radiožurnálu trenér českých softbalistek Vojtěch Albrecht, že účast na olympijských hrách je pro jeho hráčky dlouhodobě cílem číslo jedna.

Kouč ženského národního týmu si navíc uvědomuje, že český softbal se na Letní olympijské hry do Tokia může kvalifikovat jako jeden z mála z českých kolektivních sportů. Aby se to ale softbalistkám povedlo, musí se ještě prokousat dvěma kvalifikační turnaji, které je čekají v létě.

„Nejdříve musíme na mistrovství Evropy, které se hraje na konci června, skončit do šestého místa, což je náš ultimátní cíl. Následně, na konci července, se bude konat euroafrická kvalifikace na olympijské hry do Tokia, které se účastní právě šest nejlepších týmů z Evropy a dva nejlepší týmy z Afriky. Je to turnaj pro osm týmů a postupuje pouze vítěz, takže jednoznačně chceme vyhrát,“ vysvětluje Vojtěch Albrecht, jak dlouhá a složitá cesta do Tokia ještě české softbalistky čeká.

Právě náročnost olympijské kvalifikace si reprezentantky vyzkoušely i na tréninkovém kempu ve Spojených státech, jak popisuje pálkařka Lucie Petrásková: „Celkem jsme odehrály 23 zápasů. Zátěž to byla opravdu vysoká. Tyto zápasy byly rozděleny do dvou hlavních fází, které stupňující kvalitou soupeřů simulovaly průběh mistrovství Evropy nebo olympijské kvalifikace. Na nás bylo tyto těžší zápasy na konci pomyslného turnaje zvládnout, což si myslím, že se nám povedlo.“

Zlepšit útočný projev

Kromě zkušeností s modelem olympijské kvalifikace se českým softbalistkám bude určitě hodit i domácí prostředí, které je bude čekat na červencovém mistrovství Evropy v Ostravě. Trenéru Vojtěchu Albrechtovi se snad to té doby povede vyladit i útočnou hru týmu, což byl jeden z hlavních cílů, s jakým softbalistky na soustředění do zámoří odjížděly.

„Zlepšit útočný projev týmu je náš dlouhodobý úkol. Na Floridě jsme se průběžně zlepšovali, řekl bych zápas od zápasu. Na konci tour máme bilanci osmi homerunů, což je náš rekord, co se týče našeho sprint trainingu, takže s tím jsme velice spokojení,“ zhodnotil Vojtěch Albrecht.

Snad se tedy české softbalistky kromě čerstvého rekordu v počtu homerunů v jarních přípravných zápasech porvou i o účast na letní olympiádě v Tokiu. Na hrách pod olympijskou vlajkou by se představily vůbec poprvé.