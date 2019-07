‚Je to unikátní možnost Česku na olympiádu dostat.‘ Softbalistkám začíná kvalifikace na Tokio

České softbalistky mají šanci vybojovat historický postup na olympijské hry. Musejí ale uspět v kvalifikačním turnaji v nizozemském Utrechtu, kde se utká osm evropských a afrických týmů o jedno postupové místo. Češky obsadily na nedávném evropském šampionátu v domácím prostředí čtvrtou příčku a tak teď v olympijské kvalifikaci nebudou patřit mezi největší favoritky. Utrecht 16:33 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězda českého týmu a nejlepší nadhazovačka Veronika Pecková | Zdroj: Česká softballová asociace

Dlouhé odpaly až za plot předváděly na šampionátu v Ostravě spíš soupeřky českých softbalistek, ale to se teď - o dva týdny později - může změnit. „Máme je tam, kde je chceme mít. Hrát z pozice outsidera chceme,“ popsal Radiožurnálu trenér Vojtěch Albrecht.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Softbal se v příštím roce vrátí po dvanácti letech do programu olympijských her a Češky věří, že se do Tokia se dostanou. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Marka

„Pošetřili jsme Veroniku Peckovou, naši nejlepší nadhazovačku, a naopak jsme si přečetly jejich nadhazovačky, které se nám ukázaly, víme, co na nás hází, a náš největší trumf jsme si schovaly,“ přibližují zkušená reprezentantka Ludmila Kučerková, která mluví o tom, že do důležitých zápasů o medaile v Ostravě neposlal kouč hvězdu českého týmu - Veroniku Peckovou.

Itálie, Nizozemsko a Velká Británie - to jsou celky, se kterými by Češky měly bojovat o olympiádu v Japonsku. „Každý tým, který tu kvalifikaci má teoreticky vyhrát, tak se mu to musí všechno sejít, protože týmy jsou velmi silné, ale kdybychom tomu nevěřily, tak by nemělo smysl to dělat,“ doplňuje Tereza Jakešová.

A víra jedné z nejlepších českých pálkařek Jakešové je opodstatněná. Loni totiž Češky vyhrály turnaj Super six v Nizozemsku, kde byla elitní evropská konkurence. „Pokud vím, tak jsme jediný týmový sport z České republiky, který má vůbec šanci se na olympiádu dostat. Takže tam míříme,“ dodala Jakešová.

Teoreticky mají naději na olympiádu ještě čeští basketbalisti a basebalisti, ale jejich šance jsou oproti softbalistkám minimální. „Je to unikátní možnost Českou republiku na olympiádu dostat. Takže jsme v pohodě. Holkám jsem říkal, že mám doma v šuplíku tři bronzové medaile z mistrovství Evropy, ale jsou v šuplíku. A jet na olympiádu, to do šuplíku dát nejde,“ doplnil Vojtěch Albrecht k olympijské kvalifikaci, do které vstoupí české softbalistky v úterý odpoledne zápasem proti Francii.