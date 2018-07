Softbalisté jsou počtvrté za sebou mistři Evropy, rozhodl homerun Matouše Kasala

„Věděli jsme, že chceme ze začátku dát body, abychom je dostali pod tlak a trochu se uvolnili. Pak možná malinko polevila koncentrace, ale důležité bylo, že jsme se pak zase zvedli,“ popisuje Radiožurnálu vývoj boje o evropský trůn český hráč Matouš Kasal.

V šesté směně to byl právě on, který odpálil takzvaný walk-off homerun. Míček z pálky Matouše Kasala vylétl mimo havlíčkobrodské hřiště až za plot směrem k řece a Češi díky této ráně získali počtvrté v řadě titul mistrů Evropy.

„Skvělý pocit. Už se mi to tenhle týden povedlo jednou. Jsou to mé první dva walk-off homeruny v životě. A že se to povede na takovém turnaji je neskutečné,“ tevěřil ještě několik minut po konci utkání český reprezentant Matouš Kasal.

Trenér Tomáš Kusý byl na celý tým náležitě hrdý. „Jsem hrozně rád, že jsme to dokázali, v každém zápase jsme předváděli sebevědomý výkon, který co chtěl znovu dokázat.“

S legendou "americké hry"

Před začátkem finálového utkání utvořili čeští hráči kruh okolo československé legendy Aleše Hraběte. Právě tento muž začátkem šedesátých let přesvědčoval sportovní jednoty, že softbal není imperialistický sport.

„Předseda tenkrát řekl, že americkou hru hrát nebudou,“ vzpomíná devadesátiletý člen síně slávy českého baseballu a softbalu Aleš Hrabě.

Tenkrát okolí přesvědčil i díky jedné vystřižené fotografii. „Byl jsem na Kubě a vystřihl jsem si z novin, jak Fidel Castro zahajuje baseballovou ligu, tak jsem jim to ukázal a říkám: ‚Soudruhu, kdyby to byl americký sport, myslíte, že by Fidel Castro zahajoval soutěž a Kubánci by byli mistři světa?“ vzpomíná.

Před českým softbalovým týmem stojí nová výzva, za rok budou Havlíčkův Brod a Praha poprvé v historii hostit mistrovství světa. Ve světovém pořadí se Češi pohybují okolo desátého místa, v roce 2015 byli sedmí a příští rok by chtěli ještě výš.