‚Holky do toho spíš peníze sypou.‘ Softbalistky si na šampionát berou dovolenou, nejsou profesionálky

„Je to oběť. Obětují hodně, pracujícím to většinou sežere celou dovolenou, studentky občas něco minou ve škole nebo pak něco musí dohánět. Je to daň a součást sportu,“ vysvětluje reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

„V rankingu sportu jsme okolo 60. místa, jestli se nemýlím, ale je to jednoznačně amatérský sport. Nikdo nevydělává a holky do toho spíš peníze sypou, než aby vydělávaly,“ přidává šéf české softbalové střídačky.

Jednou z mála hráček, které už si softbalem i vydělávají je jednadvacetiletá nadhazovačka Veronika Pecková, podle mnohých nejlepší evropská hráčka na tomto postu. Už dvě léta strávila na Tchaj-wanu, kam chodí nadhazovat po české sezoně.

„Bylo to super, myslím, že tam letos pojedu po naší sezoně znova. Mám to tam ráda, všichni se tam ke mně chovají strašně hezky, mám tam skvělou pohostinnost a tým je úžasný. Ráda se tam vracím,“ potvrzuje Pecková.

Jen Tchaj-wan, Japonsko a USA

Ve světě jsou na profesionální úrovni jen tři ženské softbalové soutěže. Kromě Tchaj-wanu také v Japonsku a Spojených státech. Částečná profesionalizace by sportu pomohla.

„To by asi posunulo každý sport. Zatím ale ani celosvětová síla toho sportu není, aby v ženské disciplíně udělal posun k profesionalizaci. Nejlepší je posílat hráčky na americké univerzity, což se děje a je to docela zajímavý projekt,“ přidává trenér Albrecht.

I Veronika Pecková vybízí své spoluhráčky: „Jestli je nějaká možnost vycestovat a hrát softbal v jiné zemi než v Česku, tak je to určitě příležitost, která by se neměla zahodit.“

České softbalistky čeká za 14 dní olympijská kvalifikace v nizozemském Utrechtu. Pokud by postoupily příští rok do Tokia, třeba by si jich tamní kluby všimly.