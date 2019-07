Softbalistky vyhrály všechny tři úterní zápasy na mistrovství Evropy. Porazily Belgii, Francii i Španělsko

České softbalistky vyhrály na evropském šampionátu v Ostravě i třetí úterní zápas. Do nadstavbové části vstoupily vítězstvím 10:3 nad Španělskem, i když s ním ve večerním utkání v Arrows Parku prohrávaly 0:3. Ve středu nastoupí české reprezentantky proti Velké Británii a Irsku. K postupu do finální části jim stačí jedna výhra. Ostrava 23:50 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českých softbalistek | Zdroj: ČTK

České softbalistky v úterý porazily jasně Belgii a Francii, ale večer poprvé na turnaji prohrávaly a poprvé musely hrát až do sedmé směny. Španělky se dostaly do vedení ve třetí směně, a to po sérii chyb v domácí obraně.

„Ze začátku jsme byly trochu nervózní, ale jak jsem šla na pálku, tak to ze mě spadlo. Den to byl opravdu náročný,“ uvedla Tereza Kubicová, která v dohrávce třetí směny odpalem stáhla dvě spoluhráčky.

Ve čtvrté směně si české hráčky připsaly čtyři body a utkání otočily. V šesté směně Tereza Jakešová odpalem zařídila dva body. Úspěšná byla opět Kubicová, která odpalem stáhla další spoluhráčku.

Celkem měly české softbalistky proti Španělsku deset úspěšných odpalů. Poprvé do utkání nastoupila Veronika Pecková, která neumožnila ani jeden odpal a připsala si 17 strikeoutů.

„Přišla trochu krize, ale ty jsou od toho, aby se řešily. Testovali jsme takovou věc v nadhozu, ale trochu jsme to překombinovali. Naštěstí jsme to prorazili na pálce. Útoku jsem věřil,“ řekl trenér Vojtěch Albrecht.

„Zítra budeme čelit silným soupeřům. Na Irsko se připravujeme více, protože bude klíčové ho porazit pro postup do další části turnaje. Cílem je pálit, pak můžeme hrát s jakoukoliv nadhazovačkou,“ dodal.

Výsledky ME žen v softbalu v Ostravě a Frýdku-Místku:

Skupina A:

ČR - Belgie 10:0 po 4. směně, ČR - Francie 9:0 po 5. směně. Semifinálová skupina:

ČR - Španělsko 10:3.