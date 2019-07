Kanaďanka v českém dresu. Za softbalovou reprezentaci hraje i rodačka z předměstí Vancouveru

„Český tým hrál v roce 2016 na mistrovství světa v mém rodném městě Surrey. Navštívili jsme je s tím, jestli by bylo možné získat český pas, protože můj táta se narodil v České republice. Studuju školu v New Yorku a tam je česká ambasáda. Dostala jsem pas a od toho léta hraju za Česko,“ popisuje Radiožurnálu Katelyn Humhejová, jak se do české reprezentace dostala.

Její otec Jiří neboli Jerry emigroval jako malý se svými rodiči po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. A krok své dcery přivítal…

„Táta byl nadšený, narodil se v Praze, strávil tu pár let života. Stejně nadšení byli i prarodiče. Je to jejich země a jsou na mě hrdí,“ říká.

Česky ale jednadvacetiletá nadhazovačka příliš nemluví, se spoluhráčkami tráví třetí léto za sebou a umí jen pár slovíček.

„Trošku se zlepšuju. Každý rok se mi lepší výslovnost, jsem s holkama a ty mě učí nová slovíčka. Snažím se, co to jde. Stále studuji univerzitu, ale plánuji navštěvovat nějaký jazykový kurz, až budu mít po promoci,“ slibuje Humhejová.

Softbal bude za rok v Tokiu popáté na olympijských hrách, od roku 2008 ale poprvé. Česká reprezentace v Ostravě a následně za 14 dní v nizozemském Utrechtu bude usilovat o jedno postupové místo.

„Myslím, že máme dobrou šanci, když budeme pokračovat v podobných výkonech. Dobře pálíme a v defenzivě jsme přímo skvělé. A v každém utkání tak máme šanci vyhrát,“ věří v ten nejlepší možný konec Katelyn Marie Humhejová.