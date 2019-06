Softbalistky na úvod mistrovství Evropy snadno přehrály Litvu i Švédsko

Proti Litvě měly domácí hráčky deset úspěšných odpalů, naopak soupeř udělal v obraně pět chyb. „Hrály jsme s nejlehčím soupeřem ve skupině a průběh byl tak, jak jsme očekávaly,“ uvedla v tiskové zprávě Lucie Petrásková.

Češky již v první směně zaznamenaly v Arrows Parku osm bodů. Prosazovala se zejména Eliška Thompsonová, která předvedla tři úspěšné odpaly a zařídila dva body. Dařilo se také pálkařce Natálii Kopicové s dvěma hity.

„Chtěly jsme hlavně co nejdříve dát patnáct bodů, abychom pošetřily síly na večerní zápas. To se naštěstí povedlo, hrály jsme kolem hodiny,“ dodala Petrásková. Na nadhozu se dařilo Adéle Linkové, které se povedlo šest strikeoutů a nepustila soupeřky k žádnému odpalu.

Předčasně skončilo také večerní utkání se Švédskem. Seveřanky se držely do čtvrté směny, před níž prohrávaly jen 0:1. Pak už ale opět kraloval český útok.

Domácí hráčky měly 12 úspěšných odpalů, naopak nadhazovačka Martina Bláhová neumožnila soupeřkám žádný a připsala si pět strikeoutů. „Byl to skvělý zápas. Nadhazovačka nám perfektně zaházela, nedostala žádný hit, což je pro nás výborné. A nakonec jsme také pálily,“ prohlásila Thompsonová.

Softbalistky potřebují na domácím ME skončit do šestého místa, aby mohly v nizozemském Utrechtu bojovat od 23. července v olympijské kvalifikaci, z které si letenky do Tokia zajistí pouze vítěz. V základní skupině narazí ještě na Francii, Belgii a Slovensko.

ME žen v softbalu v Ostravě:

Skupina A:

ČR - Litva 15:0 po 3. směně, ČR - Švédsko 7:0 po 5. směně.