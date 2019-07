Potíže softbalistek na mistrovství Evropy: jeden zápas byl kvůli bouřce kratší, k druhému vůbec nedošlo

České softbalové reprezentantky měly v pondělí na domácím mistrovství Evropy odehrát dva zápasy, nakonec stihli jen jeden se Slovenskem, a to vítězně v poměru 6:2. Před ním i po něm zažily hodiny čekání. Nejdříve kvůli nataženému programu a poté kvůli bouřce. Ostrava/Frýdek-Místek 10:55 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadhazovačka Adéla Linková během utkání Mistrovství Evropy žen v softbalu mezi Českou republikou a Litvou | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„V letních měsících je to standard. Jsme zvyklí tomu čelit ze všech evropských destinací i z Ameriky. Čekání je někdy součástí turnaje,“ říkal Radiožurnálu o čekání na zápas proti Francii kolem jedenácté večer trenér českých reprezentantek Vojtěch Albrecht.

Asi o hodinu dříve se dozvěděl, že už se hrát nebude.

„Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Monitorovali jsme situaci, po zápase jsme se vrátili na hotel a neudělali jsme žádné ukvapené rozhodnutí. Ušetřili jsme síly. Sice jsme nakonec na stadion dorazili, ale dvacet minut poté nám bylo sděleno, že už žádné zápasy nebudou. Bereme to tak, že bude prostě náročnější program.“

Úterní program bude skutečně náročnější. České hráčky sehrají zápas s Francií, pak s Belgií a také večer první utkání z nadstavbové části.

„Věděli jsme, že to může nastat. Na posledním mistrovství Evropy jsme hrály dokonce tři a půl zápasu v jeden den kvůli zdržení, počasí… V přípravách na Floridě jsme to tak měli i nasimulované a hráli jsme v relativně velkém vedru dva dny za sebou, kdy jsme měli tři zápasy. Je to pro nás jen opakování toho, co jsme měli v přípravě,“ dodal trenér Albrecht.