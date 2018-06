Za čtvrtým evropským zlatem v řadě bez nejlepšího nadhazovače. Přesto si softbalisté věří

Softbalisté budou na čtvrtý evropský titul v řadě a postup na mistrovství světa útočit na domácí půdě bez nejlepšího nadhazovače. V nominaci na mistrovství Evropy v Havlíčkově Brodu, kde se turnaj uskuteční koncem června, chybí Michal Holobrádek, ale i další nadhazovač Marek Malý a chytač Mikuláš Klas, protože se ve stejném termínu zúčastní přípravy na světový turnaj ISC v USA. Praha 20:54 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští softbalisté jsou trojnásobní mistři Evropy v řadě. (ilustrační foto) | Foto: www.softball.cz | Zdroj: www.softball.cz

„Na Evropu ale i tak jdeme pro zlato,“ vyhlásil trenér Tomáš Kusý. Češi vybojovali předloni v Itálii zlatý hattrick a letos budou sahat po čtvrtém titulu v řadě. Zisk zlata jim navíc garantuje postup na mistrovství světa, které příští rok hostí Praha.

Dvacetiletý Holobrádek i Malý a Klas budou v době ME v Americe, kde otestují své kvality na světové úrovni. „Věříme, že to pro ně bude lepší příprava na mistrovství světa i důležitý vklad do jejich kariéry,“ vysvětlil Kusý.

Češi se budou v týmu Bear Bottom Lodge od června připravovat na srpnový ISC Fastpitch. „V přípravě narazíme na nejlepší tým světa Hill United. Takže nejlepší možná příprava,“ řekl Holobrádek.

Holobrádek se do USA těší, ale na druhou stranu lituje, že si doma nezahraje. „Zvlášť když se hraje u nás v Brodě. Klukům budu na dálku fandit a zápasy sledovat,“ řekla opora úřadujících extraligových mistrů z týmu Hroši Havlíčkův Brod.

Základem reprezentace zůstávají hráči, kteří byli u zisku hattricku: kapitán David Mertl, Patrik Kolkus, homerunář Václav Svoboda nebo Tomáš Petr.