Když bude fungovat útok, tak se dá hrát s kýmkoliv, říká před důležitými zápasy trenér softbalistek

České softbalistky v úterý na domácím mistrovství Evropy v Ostravě a Frýdku-Místku vyhrály všechny tři zápasy, jsou na turnaji i nadále stoprocentní a míří za svým cílem - medailí nebo aspoň umístěním v TOP 6. V posledním úterním zápase proti Španělsku navíc národnímu týmu poprvé na turnaji pomohla i nadhazovačka Veronika Pecková. Ostrava/Frýdek-Místek 9:17 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adéla Linková z České republiky. V pozadí je česká střídačka | Zdroj: ČTK

Veronika Pecková vstoupila do zápasu famózně, v prvních dvou směnách Španělky rychle vyoutovala. Ve třetí jim ale dávala postup na mety zadarmo a navíc jim pak darovala i vedení 3:0.

Softbalistky vyhrály všechny tři úterní zápasy na mistrovství Evropy. Porazily Belgii, Francii i Španělsko Číst článek

„Trochu jsem bojovala se strike zónou a musela jsem se tam znova dostat, bylo to těžké, byla jsem nervózní, protože to tady na šampionátu pro mě byl první zápas. Holky ale potom získaly body zpátky a dostaly mě do hry. Byly úžasné, jsem strašně ráda, že mě podržely,“ řekla Pecková Radiožurnálu.

České hráčky vývoj utkání naprosto otočily a nakonec mohly v šesté směně slavit výhru 10:3. Trenér Vojtěch Albrecht věřil, že se v útoku přes silnou španělskou nadhazovačku prosadí:

„Parecho házela pěkně, ale je to známá nadhazovačka, skoro vždycky jsme jí porazili. Byla jen otázka času než se srovnáme s tím stoupákem, potom jsme atakovali screwball a z toho byly hity, což byl správný taktický pokyn. Já jsem útoku věřil, byl jsem v klidu.“

První šestka na dosah

‚Není co vytknout.‘ Trenér softbalistek Albrecht je se vstupem do šampionátu spokojený Číst článek

Česko tak nadále plní plán dostat se do první šestky šampionátu a tím na olympijskou kvalifikaci...

„Samozřejmě se to zatím daří, jsme všichni rádi, že to tak je. Byli jsme favoriti skupiny, tuhle roli jsme potvrdili, a teď hrajeme s favority i ostatních skupin, takže už se může stát cokoliv. Vedeme si ale dobře, takže jen tak dál,“ přidává Veronika Pecková.

Ve středu čeká reprezentaci před polednem zápas s Velkou Británií a večer s Irskem. Jediná výhra je dělí od jistoty šesté příčky.

„Na Irsko se v tuto chvíli připravujeme víc, protože se domníváme, že postupový klíč je porazit Španělsko a Irsko. Ještě jsme se nerozhodli, jaký zvolíme plán na Velkou Británii, ale samozřejmě když bude fungovat útok, tak se dá hrát s kýmkoliv,“ dodal trenér Albrecht.