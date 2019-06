Naději vzala homerunová smršť z úvodu. ‚Budeme muset zbývající zápasy vyhrát,‘ ví trenér Kusý

Znovu skvělá atmosféra doprovázela zápas českého softbalového týmu na domácím světovém šampionátu. A starali se o ni i fanoušci z Argentiny, kteří byli ve výrazné menšině. Brzy se ale radovali ze tří parádních odpalů, které letěly až do protilehlých mobilních tribun, a semifinalisté posledního mistrovství světa už v úvodu zápasu vedli 4:0. Praha 10:44 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa mužů v softbalu: ČR - Argentina, 17. června 2019 v Praze. Zleva Teo Migliavacca z Argentiny a David Mertl z ČR. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Trenér Tomáš Kusý přesto viděl během utkání šanci na úspěch. „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, je to pro nás těžký soupeř. Měli jsme šanci i vyhrát. Mrzí mě, že jsme nedokázali přidat další odpal a jít do vedení,“ řekl Radiožurnálu český kouč.

Češti softbalisté nestačili na domácím světovém šampionátu na favorizovanou Argentinu. Jihoameričané rozhodli o svém vítězství třemi homeruny v úvodu zápasu.

Jihoameričané rozhodli o svém triumfu sérií tří nechytatelných odpalů ve druhé a třetí směně. „Ty homeruny byly blbý. Nepovedlo se nám zvolit dobře nadhozy a oni nás potrestali. Tři homeruny jsou moc, to se nesmí stát,“ litoval Kusý.

Domácí výběr vrátil do hry v páté směně Václav Svoboda, po jehož odpalu a následné chybě argentinského hráče v poli se český tým přiblížil na rozdíl jednoho bodu.

„Sice nás to trochu nakoplo, ale další odpaly byly bohužel na lidi. Kdyby to šlo do děr, bylo by víc met a třeba i víc bodů,“ litoval Svoboda. Favorit už českému týmu nedovolil znovu skórovat a po třetí porážce ve čtvrtém utkání budou muset svěřenci trenéra Kusého předvést dokonalý závěr základní skupiny.

„Nestudoval jsem to, ale viděli jste, že Mexiko porazilo Nový Zéland, takže se to může ještě vyvinout jakkoliv. Pravděpodobně ale budeme muset všechny tři zápasy vyhrát,“ přiznal český kouč.

První ze zbývajícíchduelů čeká domácí reprezentaci v úterý od 19.30, kdy v Havličkově Brodě nastoupí proti zatím posledním Filipínám.