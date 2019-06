Češi slaví historicky první výhru na domácím mistrovství světa. Šampionát, který sahá do 60. let minulého století, je poprvé v Evropě a Češi po úvodní vysoké porážce od Nového Zélandu zdolali Mexiko. A to v mimořádně dramatickém zápase, který rozhodla až osmá směna. V ní dokonal v Praze domácí tým obrat na konečných 3:2. Praha 10:55 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští softbalisté. | Zdroj: Česká softballová asociace

Tvrdý úder do míčku, ten letí až do vnějšího pole a v tu chvíli je jasné, že domácí tým bitvu s Mexikem vyhraje. Autorem vítězného odpalu byl Marek Malý, který se výrazně podílel i na stažení dvoubodového náskoku soupeře v první polovině zápasu, což mu dodalo sebevědomí do klíčového momentu utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za vítězstvím nad Mexikem táhl Čechy nadhazovač Holobrádek. ‚Byl fenomenální,‘ říká spoluhráč Malý

„Ten pocit byl skvělý, celý ten zápas. Diváci nás hnali za vítězstvím. Mrzí mě, že jsme na toho nadhazovače nenašli recept dřív, ale pak se to chytlo. Holis byl fenomenální, držel nás ve hře celý zápas, házel skvěle. Myslím, že to vítězství jde za ním,“ říkal Radiožurnálu Marek Malý.

Holis neboli Michal Holobrádek, nejmladší a zároveň nejdůležitější český softbalista, strávil v prostoru pro nadhazovače celý zápas a i díky opět skvělé atmosféře v pražských Bohnicích ani necítil tíhu okamžiku, která na něm při tie-breaku ležela.

Češi mají první výhru na softbalovém mistrovství světa, Mexiko porazili v nastavení Číst článek

„Někdy od poloviny, kdy to bylo vyrovnané a cítili jsme, že to bude super utkání a že to budeme chtít dotáhnout do vítězného konce, tak už to nadhazovač tolik nevnímá a chce to doházet. Neberu to tak, že už bych nemohl a chtěl vystřídat. Člověk je v transu, lidi ho ženou dopředu, takže jsem ani nepomyslel, že už bych nemohl,“ říkal Holobrádek.

„V takhle důležitých zápasech, kdy jde o hodně, tak se ke střídání většinou moc nesahá, pokud to nadhazovači jde,“ mluvil s totálně mokrou čepicí, ze které padaly kapky potu na oranžovou antuku Michal Holobrádek, který v sezóně hají barvy Havlíčkova Brodu.

A právě tam v neděli Češi v 19.00 narazí na favorizované a na šampionátu zatím stoprocentní Japonce.