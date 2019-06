Softbalisty čeká na mistrovství světa druhý zápas, proti Mexiku chtějí udělat první krok k play-off

Po porážce od Nového Zélandu čeká české softbalisty druhý zápas na domácím mistrovství světa. V pražském areálu v Bohnicích Češi v sobotu večer vyzvou Mexiko. Tedy soupeře, s kterým nemají na velkých turnajích téměř žádné zkušenosti. Praha 10:25 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hráči nastupují k zápasu proti Novému Zélandu. | Zdroj: Česká softballová asociace

„Já osobně Mexiko úplně neznám, ale víme, že je to víceméně Jižní Amerika, což jsou velcí švihači, takže víme, že budeme muset být hodně opatrní na nadhozu a konečně se trefit do míčů a dostat je pod tlak,“ říká jeden z nejzkušenějších českých reprezentantů Patrik Kolkus.

Kolkus sice mexický softbal příliš nezná, ale dopředu tuší, jaká taktika by mohla na americký tým platit. Nadhazovač národního týmu Michal Holobrádek dodává, že čeští hráči musí oproti utkání s Novým Zélandem zlepšit hlavně odpaly.

„Určitě to nebude jednoduchý soupeř. Jsou hodně temperamentní, hodně švihají do nadhozů, ale zároveň věřím, že víme jak na ně hrát a že se kluci na pálce budou cítit líp a dávat víc odpalů. Věřím, že je porazíme,“ říká Holobrádek.

Právě body ze zápasu proti Mexiku můžou být později pro případný postup ze skupiny klíčové. Patrik Kolkus proto doufá, že český tým po úvodní porážce zabere a k účasti ve vyřazovací fázi udělá první krok.

„Věřím, že to bude soupeř, kterého porazíme, abychom získali potřebné body do play-off,“ říká Kolkus.

Především ale čeští softbalisté věří, že je stejně jako při zápase s Novým Zélandem poženou dopředu tribuny zaplněné fanoušky.

„Bylo to úžasné. Musím se přiznat, že před zápasem jsem se toho trošku bál, ale po pěti zkušebních nadhozech to ze mě spadlo a jakmile začal zápas, už jsem to vnímal jen v tom dobrém a snažil jsem se to využít pro sebe,“ říká Holobrádek.

Zápas mezi českými softbalisty a Mexikem začne v pražských Bohnicích v 19.30.