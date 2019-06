‚Zápas s Novým Zélandem bude předčasný vrchol.‘ Softbalisti začnou domácí MS proti obhájcům titulu

Poprvé bude v Evropě a užít si ho mohou i čeští fanoušci. Klidně po práci. Tedy alespoň ti v Praze a Havlíčkově Brodě. Mistrovství světa softbalistů začne v hlavním městě už ve čtvrtek a Češi do něj vstoupí zápasem proti obhájcům trofeje z Novému Zélandu. Praha 11:12 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci všech týmů na mistrovství světa s trofejí pro vítěze. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Znát ho můžete hlavně ze záběrů z ragby, a pokud ve čtvrtek vyrazíte do pražských Bohnic, sami si ho můžete natočit. Maorský tanec haka totiž před svými zápasy předvádí i softbalisté Nového Zélandu. A jak přiznává nadhazovač českého týmu Michal Holobrádek, také on si ve čtvrtek bude připadat jako fanoušek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Zápas s Novým Zélandem bude předčasný vrchol.‘ Softbalisty čeká v Praze ostrý start mistrovství světa

„Ten zápas s Novým Zélandem bude takový předčasný vrchol. Ať hrajeme kdekoliv proti Novému Zélandu, tak je to neskutečný zážitek. A tím, že je to zahajovací zápas celého mistrovství doma v Praze, tak to bude něco neskutečného,“ říká Holobrádek.

Strach tedy bojovný tanec Nového Zélandu Michalu Holobrádkovi nenahání, ale bilance ostrovanů by mohla. Z posledních sedmi šampionátu vyhráli pět a to působí i na trenéra českého týmu Tomáš Kusého.

„Je to zajímavé. Myslím, že to mají hodně postavené na dvou věcech - jedna je týmový duch, který mají nejlepší, a druhá je, že výborně čtou soupeře nadhazovačů. Hledají drobnosti, jestli třeba necukají okem, nemají různě natočenou ruku, rukavici, jestli nedělají trochu jiný záklon... Snaží se rozklíčovat různé typy nadhozů a v tom jsou nejlepší na světě,“ vysvětluje Kusý.

A přitom stejně jako ostatní týmy, také Novozélanďané chodí na trénink až po práci nebo škole. Ani jejich kapitán Nathan Nukunuku se softbalem neživí.



„Všichni z nás pracují, i když někteří jsou trochu línější. V tom je krása softbalu, známe hodnotu peněz. Víme, co všechno musíme obětovat, a nemáme přitom jistotu, že za naši námahu něco dostaneme. Jsme ale rodinný sport, děti odmala chodí na softbal. Začínáme brzo, v tom je naše výhoda,“ říká Nukunuku.

A využít výhodu se Nathan Nukunuku a jeho spoluhráči pokusí od 19.30, kdy jejich zápas s českým týmem začne.

Novozélandská haka na mistrovství světa v Kanadě před dvěma lety: