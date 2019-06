Příjemně mě to překvapilo, pochvaluje si softbalista Holobrádek atmosféru na mistrovství světa

Je to událost, která se dlouho nemusí opakovat a kterou zažijeme možná jednou za život. Tak vnímají čeští hráči i fanoušci aktuální softbalové mistrovství světa, které se vůbec poprvé koná v Evropě a navíc rovnou v České republice. Není proto divu, že už od zahajovacího dne provází šampionát výborná atmosféra. Praha 18:45 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní zahájení softbalového mistrovství světa. | Zdroj: Česká softballová asociace

„Bylo to úžasné. Musím se přiznat, že před zápasem jsem se toho trošku bál, ale po pěti zkušebních nadhozech to ze mě spadlo a jakmile začal zápas, už jsem to vnímal jen v tom dobrém a snažil jsem se to využít pro sebe. Bylo super, když celá tribuna skandovala naše jména a hnala nás dopředu,“ byl nadhazovač českého týmu Michal Holobrádek přímo nadšený z atmosféry zahajovacího zápasu proti Novému Zélandu.

Do softbalového areálu v pražských Bohnicích dorazily tři tisícovky diváků. Ti po celý zápas skandovali, zpívali a všemožnými dalšími způsoby podporovali český tým.

„Bylo to super, tolik lidí jsem na softu v Česku ještě neviděl. Mám permici, plánuju tady být celý týden, kdy jen budu moct. Jsem nadšený, že se taková akce stala,“ vyzdvihl fanoušek Jirka atmosféru a také fakt, že se tak výjimečná akce v Česku vůbec koná.

Nálada kolem softbalového mistrovství světa nadchla i fanynku a trenérku mladých softbalistek Janu, která se rovněž chystá na další zápasy.

„Syn tady dělá dobrovolníka, takže budeme jezdit sem a tam. Budeme fandit českému týmu, ale ráda bych se podívala i na zahraniční týmy, když zrovna nebudou naši hrát. Tohle je šance, kterou zažijete možná jednou za život. Kdo ví, kdy se to do Evropy vrátí a jestli se člověk bude zrovna moct toho zúčastnit,“ říká Jana.

Že jde na dlouhou dobu o neopakovatelnou akci, si uvědomovali už dlouho před turnajem i samotní reprezentanti. Jenom mezi jejich kamarády a příbuznými byl o lístky velký zájem. Například jeden z nejzkušenějších hráčů národního týmu Patrik Kolkus se ale starostmi se sháněním vstupenek zabývat nemusel.

„Já jsem to moc neřešil, řešila to za mě manželka. Ale ano, máme tady každý hodně známých, protože je to pro nás softbalový svátek,“ říká Kolkus.

Nejen díky zájmu blízkých tak reprezentanti tušili, že samotné zápasy světového šampionátu se budou hrát ve výborné atmosféře. Úvodní návštěva na utkání s Novým Zélandem přesto české softbalisty překvapila.

„Doufali jsme, že přijde hodně lidí, ale nikdo jsme si to vlastně nedokázali dobře představit. Bylo těžké odhadovat, jestli jich přijde pět set, nebo dva tisíce. Příjemně mě to překvapilo a doufám, že to dokážeme v příštím zápase fanouškům splatit a těžké zápasy vyhrát,“ říká Michal Holobrádek.

Šanci pomoct českým softbalistům v dalším zápase mistrovství světa mají fanoušci už v sobotu, kdy Češi od 19.30 večer vyzvou v pražských Bohnicích Mexiko.