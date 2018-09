České softbalistky můžou pomýšlet o účasti na olympiádě, musí ale zvládnout těžkou kvalifikaci

„Na olympijském turnaji v Tokiu bude šest týmů. My spadáme do euroafrické kvalifikační zóny. V té evropské části se pohybují týmy, se kterými jsme už hrály a dokázaly jsme s nimi vyhrát,“ vypráví pro Radiožurnál trenér ženské reprezentace Vojtěch Albrecht.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po osmi letech by se na letních olympijských hrách mohl v kolektivním sportu představit český tým. České softbalistky mají reálnou šanci kvalifikovat se na olympiádu

Softbal se na letních olympijských hrách představí poprvé od roku 2008. Cesta na prestižní turnaj bude ale náročná. V osmičlenné kvalifikační skupině si Češky nemůžou dovolit zaváhat, protože postupuje pouze jeden tým.

Šanci ale mají a ne úplně malou, protože je čekají víceméně stejní soupeři jako na víkendovém turnaji super Six.

„Kdyby minulý týden byla olympijská kvalifikace, tak bychom se kvalifikovali na olympiádu. Bohužel nebyla, bude až za rok. Naším cílem je porazit všechny ve správný čas na správné místě,“ říká trenér české reprezentace.

Aby české softbalistky mohly olympijskou kvalifikaci vůbec hrát, musí příští rok na domácím mistrovství Evropy obsadit nejhůře šesté místo. I proto je v rámci přípravy čeká cesta do Spojených států.

České softbalistky touží po olympiádě, v Nizozemsku porazily všechny hlavní konkurentky v boji o postup Číst článek

„Máme v přípravě vyzkoušeno, že jezdíme v únoru do Spojených států na Floridu hrát proti univerzitám, protože univerzitní liga softbalu je v Americe na nejvyšší úrovni, a je tam spousta týmů, se kterými je možnost se dobře připravovat,“ popisuje Albrecht.

Právě Amerika společně s Japonskem patří dlouhodobě k softbalové špičce. Češky se ovšem s americkými hráčkami můžou paradoxně setkat i v utkáních v Euroafrické olympijské kvalifikaci, protože mnoho z nich reprezentuje třeba Irsko nebo Velkou Británii.

„To je realita dnešního sportu. To, že za cizí země hrají hráčky s americkým pasem, je věc, se kterou jsme se vyrovnali. Naším jediným cílem je porazit všechny bez ohledu na to, jestli mají dva pasy, nebo jeden,“ dodává odhodlaně Vojtěch Albrecht. Olympijská softbalová kvalifikace by se měla za rok touto dobou.