‚Pro většinu je to jedna příležitost za život.‘ Olympijská kvalifikace je pro softbalistky jedinečnou šancí

České softbalistky už nemají po prohře s Italkami postup na olympijské hry ve svých rukou. Přesto ale věří, že o reálnou šanci na kvalifikačním turnaji v Nizozemsku ještě nepřišly. A to díky vyrovnanosti evropské špičky v tomto sportu, který se v Tokiu vrátí do programu olympijských her po 12 letech. Utrecht 12:48 25. července 2019

„Turnaj nekončí, každá výhra se tady počítá a může se tu stát úplně cokoliv. Je dobré, že to byl těsný výsledek, může to pro nás být výhodné,“ řekla Radiožurnálu Tereza Kubicová po zápase s mistryněmi Evropy z Itálie, ve kterém se Češky nedokázaly prosadit na pálce a prohrály 0:2.

To je vzhledem k formátu soutěže velká rána pro myšlenky na celkové vítězství a tedy i postup na olympijské hry, ale i spoluhráčka Kubicové – nadhazovačka Veronika Pecková – věří, že tzv. Mise 2020 ještě ztracená není.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme prohrály, ale v celém turnaji to nic neznamená. Může se vytvořit kolečko, můžou rozhodovat body proti, kterých jsme moc nedostaly – jen dva proti Italkám. Určitě máme stále šanci a jdeme si po výhrách,“ uklidňuje Pecková.

V softbalu se totiž v případě bodové rovnosti tří a více týmů počítají tzv. body proti – tedy obdržené body – a kvalitní obrana, podpořená hlavně nadhazovačkou Peckovou, je tak základem pro případný úspěch. Samozřejmě je ale důležité, aby se Češky prosadily na pálce, o což se snaží trenér českého útoku Američan Monti VanBrunt.

„Samozřejmě je to teď s tou jednou porážkou o dost složitější. Nemáme to ve svých rukou a budeme potřebovat i kus štěstí. Musíme teď už jen vítězit, porazit i silné týmy Nizozemska a Velké Británie a doufat, že nám pomůžou výsledky ostatních týmů,“ říká VanBrunt s tím, že hlavní bude zaváhání Italek.

Softbal byl na olympiádě naposledy v Pekingu v roce 2008 a o to větší mají Češky motivaci bojovat o postup až do poslední chvíle.

„Pro většinu z nás je to jedna příležitost za život, protože na příští olympiádě softbal pravděpodobně zase nebude. Jsou tu jen dvě hráčky, které byly na minulé olympiádě – dvě Nizozemky. Je to pro nás jedna příležitost za život,“ doplňuje Tereza Jakešová, která připomíná, že v Paříži 2024 nejspíš pálkovací sporty z programu her opět vypadnou.