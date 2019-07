Softbalistky sice neudržely naději na olympijské hry až do posledního zápasu kvalifikačního turnaje, ale českou stoupu rozhodující duel v Nizozemsku přeci jen měl. Do utkání mezi nakonec vítěznými Italkami a zklamanými Britkami se totiž v Utrechtu dostal český rozhodčí - Michal Židek. Utrecht 8:05 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze softbalového utkání | Foto: Zach Boyden-Holmes/The Register via Imagn Content Services, LLC | Zdroj: Reuters

„Všichni co jsme tady, tak za sebou máme dvě až šest mistrovství světa a mistrovství Evropy. S olympijskou kvalifikací má ale zkušenosti málo kdo. Softbal se vrátil na olympiádu po dvou letech. Všichni jsme doufali v pozvánku a deset z nás ji dostalo. Takže bezva,“ těšilo Michala Židka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Olympijské kvalifikace softbalistek se zúčastnil i český rozhodčí. Musel si vzít volno v práci

Ten se dostal mezi vybrané rozhodčí z celého světa a nakonec na třetí metě spoluřídil i finálový zápas, po kterém se Italky radovaly z postupu na olympijské hry, kam se softbal vrátí po 12 letech.

Sudí v tomto sportu musí být mimořádně pozorný, protože jde často o centimetry a sporné situace vyplývají z velké rychlosti hry - člověk musí mít hodně zkušeností, předpovídat co se stane. A na to je ideální příprava začínat pískat v mládežnických kategoriích

„Když člověk píská děti, nebo juniory, tak se stane spousta nestandardních věcí. Tady už je to z 90 % jen ta rychlost,“ popisuje Židek pro Radiožurnál.

A všechno sledují na hřišti dohromady čtyři rozhodčí - za každou metou jeden. Ale stejně jako v případě českých hráček není softbal tím, čím by se rozhodčí mohl uživit.

„Pamatuji si dost vyhrocenou situaci dva roky zpátky na mistrovství Evropy v Itálii. Tam jsme rozžhavili diváky už na začátku zápasu Itálie proti Velké Británii. Byla to ale spíše nešťastná náhoda. U první mety se hned na začátku srazila italská běžkyně s rozhodčím. Spadla a kvůli tomu byla out,“ vzpomíná Židek na duel, který měl shodou okolností stejné obsazení jako rozhodující zápas v Utrechtu.

Holky jsou smutné, věnovaly tomu spoustu času, říká po neúspěšné kvalifikaci trenér softbalistek Číst článek

Na předměstí Milána tehdy ihned přišel za českým rozhodčím protestovat italský trenér přesto, že věděl, že je podle pravidel rozhodčí součástí hry.

„Ptal se, co s tím budeme dělat, že to takhle nejde. Já mu říkal, že zná pravidla stejně dobře jako já. Poradili jsme se, nechali jsme to tak a diváci na nás bučeli,“ mluví Židek o tom, že se italští diváci svojí povahou nijak neliší třeba od těch fotbalových. Na zápasy jich ale samozřejmě chodí mnohem méně.

Zkušený český rozhodčí tak má zážitky z různých koutů světa. Ale stejně jako v případě českých hráček není softbal to, čím by se mohl uživit.

„Pracuji v soukromé firmě. S tím volnem si to relativně umím nějak udělat. Letos mám softbalové léto,“ říká mezinárodní softbalový rozhodčí Michal Židek.