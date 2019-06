Hledání slabin soupeře. České reprezentaci pomáhá v přípravě na zápas unikátní software

Čeští softbalisté se po čtyřech letech probojovali do čtvrtfinále mistrovství světa. Po klíčové výhře 5:4 nad Kubou vyzvou v pátek v pražských Bohnicích v 19.30 vítěze skupiny B Kanadu. A na pálce by jim mohl pomoct i vědecký přístup. Praha 10:32 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český nadhazovač Michal Holobrádek v utkání proti Kubě | Foto: Jan Kodet | Zdroj: Český rozhlas

„Softbal je strašně těžký sport. Když jste na pálce a odpálíte v jednom ze třech startů, tak jste považovaný za úspěšného pálkaře. Takže když jste víc neúspěšný než úspěšný, tak jste v našem sportu pořád úspěšný,“ vysvětlil pro Radiožurnál trenér českých pálkařů Jaroslav Korčák specifika softbalu, ve kterém nadhazovači posílají míčky na své soupeře rychlostí i přes 130 kilometrů za hodinu.

„Každou informaci, která umožní zvýšit šanci na odpal, hráči rádi slyší,“ dodal. A právě proto Češi vyvinuli software, který má pálkařům pomoct v souboji proti nadhazovačům.

„Máme programátory, kteří ten software vyvíjí, a u nás v realizačním týmu se o to starají tři čtyři lidé. Ti natáčí zápasy a potom označují jednotlivé nadhozy. U každého nadhozu se označuje asi dvacet věcí, takže je to poměrně náročná činnost, jeden zápas trvá zpracovat třeba čtyři hodiny,“ prozradil Korčák.

Aby byl datový skauting směrodatný, je podle českého kouče potřeba prohlédnout spoustu stoupavých, klesavých, točících se i dalších druhů nadhozů. „Na jednoho soupeře to chce mít třeba tisíc nadhozů, což reálně znamená osm až deset zápasů.“

Software pak vyhodnotí, jaký typ nadhozu soupeř nejčastěji proti pálkaři používá. To se mění podle stavu zápasu i aktuálního vývoje jednotlivého souboje nadhazovače proti pálkaři.

U českého softwaru, který nemá ve světě stejně kvalitní obdobu, jde hlavně o hledání slabin soupeřů. Ale protože jsou nejlepší softbalisté světa na Novém Zélandu, v Kanadě, Japonsku nebo Argentině je cestování a zkoumání nadhozů hodně nákladné.

„Dlouhodobě spolupracujeme s Argentinou. Naše partnerství je víceméně postavené na tom, že když my jedeme do Argentiny, tak oni nám platí pobyt. Když Argentinci přijedou k nám do České republiky, tak se staráme my o ně. Cestování je pořád drahé, ale tato partnerství celou věc výrazně zlevňují,“ vysvětlil Korčák, jak se český softbal snaží přiblížit absolutní světové elitě.