České softbalistky vyzvou znovu Velkou Británii, tentokrát v zápase o třetí místo

„Možná nás trochu podcení a budou si myslet, že je to jasná výhra. My do toho půjdeme naplno,“ líčí Veronika Klimplová.

Myslí si česká softbalistka Veronika Klimplová. Prvotním cílem české reprezentace v Ostravě byl postup na kvalifikaci o Olympijské hry, to se povedlo středeční výhrou nad Irskem. Teď už trenér Vojtěch Albrecht nechce své trumfy schovávat.

„Jsou to dva rozdílné cíle. Cíl postoupit do olympijské kvalifikace je splněný. Také byl stanovený cíl získat medaili a dáme do toho všechno,“ říká trenér Albrecht.

České softbalistky se na turnaji trápily s elitními nadhazovačkami. V souboji o bronz ale můžou těžit z předchozí zkušenosti.

„Nadhazovačka Británie Georgina Corrick je o trochu horší než Greta Cecchetti z Itálie. Stejně to ale je nejvyšší level. Také by nám mohlo pomoct, že Británie pálí trochu méně než Itálie,“ popisuje Klimplová.

„Historicky, když na nás dávají ty země nejsilnější nadhazovačky, které mají, tak se s tím v útoku pereme. S holkama jsme se bavili, že musíme být chytřejší. Pokud budeme, tak dokážeme nějaké ty body dát,“ přemítá o soupeřově nadhozu trenér Albrecht. Zápas o třetí místo v Arrows Parku v Ostravě začne v 15 hodin a 30 minut.