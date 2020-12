Pecková si splnila softbalový sen, v Japonsku nakonec strávila kvůli pandemii devět měsíců

Softbalistka Veronika Pecková odjela v únoru do Japonska. Čekalo tam na ni životní angažmá v týmu nejlepší ligy světa Toyota Red Terriers. Jenže krátce po příletu vypukla koronavirová krize a česká hráčka zůstala v Japonsku dlouhých devět měsíců. O životě v asijské zemi a angažmá ve špičkové soutěži mluví Veronika Pecková v dalším díle Olympijského podcastu Radiožurnálu. Praha 10:07 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadhazovačka Veronika Pecková | Zdroj: Česká softballová asociace

„Rozhodovala jsem se, jestli se nevrátit na chvíli do Čech a pak zase přeletět zpátky. Jenže kvůli všem opatřením bych musela být dohromady zase měsíc a půl v karanténě,“ vypráví Veronika Pecková.

V Japonsku tak zůstala devět měsíců. Sezonu, i když zkrácenou, přece jen stihla a s Toyotou obsadila třetí místo v japonské lize.

Za dlouho dobu pobytu v Japonsku mohla posoudit, jaký rozdíl byl mezi životem v karanténě tam a v Čechách. Třeba v počtu testování. Zatímco tuzemští sportovci chodí na testy někdy i několikrát týdně, Pecková test na covid-19 podstoupila v Japonsku celkem jen třikrát.

„A ještě to nebylo to šťourání v nose, ale daly se sliny do zkumavky, nakapal se roztok a někam se to poslalo. V Japonsku jsou lidi v tomhle ohledu v bezpečí – když se udělá nějaké opatření, tak to znamená, že to všichni budou dodržovat,“ říká Veronika Pecková v novém dílu Olympijského podcastu Radiožurnálu.

K poslechu je například na webu Radiozurnal.cz, na audioportálu Můj rozhlas nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.