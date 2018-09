České softbalistky touží po olympiádě, v Nizozemsku porazily všechny hlavní konkurentky v boji o postup

Za necelé dva roky budou o olympijské medaile bojovat i softballistky. A pro Češky není turnaj v Tokiu jen vzdáleným snem. Potvrdily to na soutěži v Nizozemsku, kde porazily své největší soupeřky v boji o sportovní vrchol v Japonsku. Hoofddorp/Nizozemsko 15:04 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězný český tým na turnaji v Nizozemsku. | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Česká softballová asociace

Po turnaji Super 6 v Nizozemsku, tedy akci pro šest nejlepších evropských týmů, si mohly české softbalistky užívat zaslouženou radost. Finálový zápas proti domácímu celku sice překazilo počasí a konečné pořadí určily výsledky ze skupiny, ale v ní Češky vyhrály všech pět zápasů

„Hrály jsme hodně těžkých zápasů, které byly vyrovnané a musely se rozhodovat až v posledních směnách, takže stres z toho, že to musím udržet, tam je. A to nadhazovačky posouvá dál. A toho bylo tuhle sezonu dost, takže myslím, že mě to hodně posunulo,“ povídala čerstvě dvaadvacetiletá hvězda českého týmu Veronika Pecková.

Klíčová hráčka se zkušenostmi z profesionální soutěže na Tchaj-wanu navíc posbírala i ceny pro nejlepší nadhazovačku a nejužitečnější hráčku celého turnaje

„Nečekala jsem to. Nadhazovačka se možná dala čekat, protože jsme všechno vyhrály, ale s nejužitečnější hráčkou turnaje jsem určitě nepočítala. Ani jsem v tom nevěřila a nakonec to tam padlo. Ani nevím, jak se to určuje, ale je to super. Jsem ráda,“ usmívala se Pecková.

Dlouhodobým cílem českých softbalistek je účast na olympijských hrách v Tokiu, kde se tato pálkovací hra vrátí do programu her. Na turnaj se ale dostane jen šest nejlepších týmů světa. Češky nejdřív potřebují na letním domácím evropském šampionátu skončit do šestého místa a pak v říjnu 2019 vyhrát kvalifikační turnaj euro-africké zóny.

„Vytyčili jsme si cíl, že vyrazíme na olympiádu, už před několika lety. Tohle nám samozřejmě podpoří sebevědomí, ale to, jak si věříme, je víceméně pořád stejné a naším cílem je se do Tokia dostat,“ odhodlaně mluví o budoucnosti trenér Vojtěch Albrecht.

Jeho slova jsou ale podložená výkony softbtalistek, které v Nizozemsku porazily domácí tým, Italky i Britky - tedy všechny medailistky z posledního mistrovství Evropy a zároveň největší konkurentky v boji o olympiádu. A ve všech duelech dominovala česká obrana v čele s výjimečnou nadhazovačkou Veronikou Peckovou.