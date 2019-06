Čeští softballisté na MS prohráli i s Botswanou. Pro postup do čtvrtfinále musí ve čtvrtek porazit Kubu

Čeští softballisté podlehli na mistrovství světa v pražském Svoboda Parku Botswaně 2:4. Po nadějné první směně vedli 2:0, ale ve zbytku zápasu se v útoku znovu neprosadili. K šanci na vytoužený postup do čtvrtfinále musí svěřenci kouče Tomáše Kusého ve čtvrtek v Havlíčkově Brodu porazit Kubu. Praha 22:53 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Svoboda se soustředí na odpal na mistrovství světa během zápasu s Botswanou | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Softballisté začali výborně. Zápas rozjel odpalem Václav Svoboda, Marek Malý dostal metu zdarma a oba skórovali po trefě Mikuláše Klase. Češi ještě měli dvě obsazené mety, ale po strikeoutu Patrika Kolkuse další bod nepřidali.

V útoku to ale z české strany bylo vše. Soupeř ve třetí směně při nadhozech Marka Josky i kvůli chybě Malého v zadním poli třemi body vývoj otočil. Ve třetí směně šel házet Jonáš Mach a od páté domácí jednička Michal Holobrádek. Ten měl po předchůdci dvě obsazené mety a po odpalu přidala Botswana čtvrtý bod.

Trenéři Botswany poslali do hry nejlepšího nadhazovače Kagisa Mogaleho a ten svou rychlostí nedovolil domácímu výběru ani jeden odpal. V poslední směně ještě měli Češi obsazené dvě mety bez autu, ale následně neodpálili. „Očekávali jsme, jak bude Mogalke házet, měli jsme to naskautované a na videu, ale zase jsme to na pálce nezvládli,“ litoval Klas, autor dvou ze čtyř českých odpalů v utkání.

„Mrzí nás to. Zvládli jsme dobře začátek a pak přišla jedna smolná směna. Chyběl nám kousek, ale nešlo nám kontaktovat,“ povzdechl si kouč Tomáš Kusý. „Mogale byl strůjcem jejich výhry. Ten jeho stoupavý nadhoz byl nad naše síly.“

V případě výhry nad Kubou mají Češi jistotu čtvrtfinále bez ohledu na zápasy Mexika i Botswany, jelikož by vyšli nejlépe ze vzájemné čtyřčlenné minitabulky. „Dáme do toho všechno,“ řekl Kusý směrem k zápasu s Kubou. „Kuba hraje kvalitně, ale věřím, že na ně máme, a když do toho dáme srdíčko, tak to zvládneme,“ řekl Klas.