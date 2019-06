Čeští softbalisté myslí před domácím mistrovstvím světa na historický úspěch

Praha a Havlíčkův Brod se od čtvrtka stanou centrem světového softbalu. V České republice se totiž bude konat první mistrovství světa mužů na evropské půdě. Náš reprezentační tým je zdravě natěšený a věří, že svými výkony udělá radost i fanouškům. Organizátoři mají v plánu uspořádat nejlepší šampionát v historii. Praha 11:34 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání české reprezentace na Interkontinentálním poháru 2018. | Foto: Grega Valancic | Zdroj: Česká softballová asociace

„Myslím, že nejen my z nároďáku se na mistrovství těšíme. Bude to úplně jiné než v naší lize, přijde hodně lidí a bude to nová zkušenost,“ těší se na softbalové mistrovství světa nadhazovač Michal Holobrádek.

Pro něj osobně půjde o dvojí domácí prostředí. Užije si šampionát v Čechách a zároveň nastoupí minimálně ke třem utkáním v aréně v Havlíčkově Brodě, kde nastupuje za místní Hrochy i k extraligovým zápasům.

Pro něj osobně půjde o dvojí domácí prostředí. Užije si šampionát v Čechách a zároveň nastoupí minimálně ke třem utkáním v aréně v Havlíčkově Brodě, kde nastupuje za místní Hrochy i k extraligovým zápasům.

„Míst na sezení je kolem tisícovky a dalších tisíc až patnáct set se vejde na stání. Osobně doufám, že se na naše zápasy sejde hodně lidí. To je totiž důvod, proč to hrajeme,“ dodal jednadvacetiletý reprezentant.

Český národní tým chce na domácím mistrovství světa své fanoušky nejen pobavit. Podle trenéra Jaroslava Korčáka pomýšlí na nejlepší umístění v historii šampionátů.

„Dostali jsme extrémně těžkou základní skupinu, přesto je naším cílem postoupit do play-off. Naším snem je uhrát nejlepší výsledek na mistrovství světa v historii české reprezentace, což by bylo páté místo,“ přeje si trenér mužské softbalové reprezentace.

Nejde jen o jakési sci-fi. Češi totiž už mnohokrát dokázali, že se umí rovnat s těmi opravdu nejlepšími týmy světa.

„Během posledních let jsme porazili všechny týmy, které máme ve skupině. Takže věřím, že na šampionátu můžeme porazit každého,“ řekl Korčák. Národní tým čeká hned na úvod mistrovství ve čtvrtek v Praze největší favorit skupiny i celého mistrovství z Nového Zélandu.

Smělé cíle mají i samotní pořadatelé šampionátu, který se bude vůbec poprvé v historii konat v Evropě.

„Chceme udělat nejlepší mistrovství světa, které kdy bylo. Aby všechny týmy, diváci a účastnici šampionátu odjížděli z České republiky s pocitem, že se sem určitě někdy vrátí,“ věří před startem domácího turnaje předseda české softbalové asociace Gabriel Waage.