Fandil jim i ženský národní tým, přesto čeští softbalisté Japonsku těsně podlehli

Ty seděly během utkání vedle reportéra Českého rozhlasu Jana Kodeta a doufaly ve výhru. Rozdíly mezi jejich ženským a mužským softballem ale až takové nejsou. „V pravidlech moc rozdílů není, chlapi mají jen delší hřiště a hází z trochu delší vzdálenosti, ale jinak jsou pravidla stejná. Plus jsou chlapi přece jenom o něco rychlejší,“ popisovala česká reprezentantka Tereza Jakešová.

Společně s dalšími dámami z týmu – Luckou a Evou, si pochvalovaly atmosféru na domácím mistrovství světa: „Zatím je perfektní atmosféra, turnaj se podle mě organizačně daří a je to parádní,“ hodnotila Lucka.

„Já si myslím, že většina hráčů takovou atmosféru na turnaji ještě nezažila. Je super, že na domácí hřiště přišlo tolik fanoušků,“ řekla Eva, která si již na vlastní kůži vyzkoušela hrát před několikatisícovou diváckou kulisou. „Já jsem už jednou také byla na mistrovství světa. A když jsme hrály utkání s Venezuelou, tak na něj přišlo asi 7 000 diváků,“ vzpomínala Eva.

Podpora od ženské reprezentace mužský tým náramně povzbudila a hned v první směně se Češi ujali vedení nad Japonskem 3:0. „Já bych řekl, že s nimi takto začínáme standardně. Loni jsme vedli 5:0 a také nás na konci zápasu přetlačili. Určitě to bylo překvapení, nečekali jsme to, ale mělo nám to dodat klid do zbytku zápasu a to se úplně nepovedlo,“ litoval softbalista David Mertl, že Češi nakonec dobře rozehrané utkání s Japonci, i přes podporu celé ženské reprezentace, prohráli 3:4.