První český homerun na domácím šampionátu. ‚Je to super pocit,‘ říká jeho autor Jiří Nezbeda

Homeruny budou. Tak zní jedno z hesel softballového mistrovství světa, které se koná v Praze a v Havlíčkově Brodě. Odpaly až za plot už v řadě utkání na šampionátu k vidění byly. Teprve v zápase s Filipínami se ale fanoušci dočkali homerunu také v podání českého týmu. I díky povedené ráně Jiřího Nezbedy porazili Češi Filipíny 4:1. Havlíčkův Brod 12:40 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Nezbeda (zády s číslem 78) oslavuje se spoluhráči první homerun českého týmu na domácím mistrovství světa | Zdroj: Česká softballová asociace

„Já jdu s každým startem na pálku dát dobrý odpal. Když to takhle přijde, tak je to super pocit. Většinou se pozná už na pálce, že je míč dobře trefený a odletí za plot. Je to super, spadne to z vás a jste šťastný, že to tam odletělo, a že jsou další body,“ popisoval Radiožurnálu český softballista Jiří Nezbeda.

Čeští softbalisté porazili Filipíny 4:1 a dále drží naději na postup ze skupiny Číst článek

Právě on dal vůbec první homerun českého týmu na domácím mistrovství světa a notně pomohl k výhře nad Filipínami 4:1. Reprezentační trenér Tomáš Kusý si trochu posteskl, že takových homerunů už mohlo být na českém kontě daleko víc.

„Chtěl bych jich dát tak patnáct, ale dali jsme ho až proti Filipínám. Zaplať pán Bůh za něj, dost nám pomohl a doufejme, že zdaleka není poslední, a že jich ještě pár dáme,“ věří český reprezentační trenér.

K jeho přání se připojuje pálkař Marek Malý, který by se mohl třeba o nějaký ten homerun postarat třeba hned ve středu. „Je to vždycky čekání na první homerun. Jsem tak rád, že to padlo a snad jich dáme trochu více, protože nás teď čekají dva nejdůležitější zápasy z celého turnaje a musíme je zvládnout stoprocentně,“ je si vědom důležitosti zápasů Malý.

Český tým se ve středu od 19.30 utká v Praze s Botswanou a ve čtvrtek v Havlíčkově Brodě s výběrem Kuby. Zatím je v tabulce základní skupiny pátý a do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší týmy.