Rok před softbalovým mistrovstvím světa hostí Česko i prestižní Interkontinentální pohár

Česká republika bude od příštího týdne hostit ty nejlepší softbalisty světa. Hráči Nového Zélandu, USA nebo třeba Argentiny přijedou do Prahy kvůli nově vzniklému Interkontinentálnímu poháru, jehož první ročník tuzemská metropole pořádá. Pro české softbalisty je prestižní akce zároveň zátěžovým testem před mistrovstvím světa, které bude v Česku příští rok. Praha 8:19 24. srpna 2018

„Z první sedmičky je tady pět nejlepších týmů svět. Je to extrémně prestižní záležitost a pro všechny země, které tu budou, je to top akce roku, takže se na ní všichni budou snažit předvést to nejlepší, co umí, a myslím, že bude na co se dívat,“ nepochybuje trenér českých softbalistů Jaroslav Korčák o tom, že pro všechny účastníky je Interkontinentální pohár vrcholem sezony.

Představí se na něm jedny z nejlepších týmů světa - kromě pořádajícího Česka to budou světové jedničky z Nového Zélandu, dále Japonsko, Argentina, USA a Dánsko. Podle nadhazovače českého týmu Michala Holobrádka skvělá příležitost k tomu, jak se v takové společnosti připravit na domácí mistrovství světa v příštím roce.

„Pokud by se nám podařilo dva tři zápasy vyhrát, tak by to byl pro nás podle mě ohromný úspěch, protože všechny ty týmy jsou v žebříčku postaveny lépe než my. Ale věřím tomu, že všechny ty týmy dokážeme občas porazit. Když se na tomhle turnaji všechno sejde, tak věřím, že to dokážeme urvat,“ říká Holobrádek.

Možná větší zkouškou než pro samotné softbalisty ale bude Interkontinentální pohár testem pro organizátory. Předseda České softbalové asociace Gabriel Waage vysvětluje, co všechno si pořadatelé před mistrovstvím světa musejí vyzkoušet.

„Jednak to jsou veškeré technické záležitosti jako akreditační systémy, jak postavit zóny pro fanoušky, mixzóny a podobně,“ říká Waage.

Interkontinentální pohár vznikl právě proto, aby vyplňoval pauzy mezi světovými šampionáty, které se v softbale konají jednou za dva roky. Přesto ho softbalisté vzhledem k nižšímu počtu účastníků považují minimálně za stejně prestižní událost jako samotné mistrovství světa.

„Pro novozélandské Black Socks to je jedna z hlavních součástí přípravy na mistrovství světa, které bude tady v Praze za rok. Ale bude to pro nás velká výzva vzhledem ke kvalitě týmů, jaké tu jsou,“ potvrzuje kouč Nového Zélandu Darryl Marino.

Světová softbalová špička v čele s novozélandským národním týmem zvaným Black Socks se v Praze na Interkontinentálním poháru představí od úterý 28. srpna.