Čeští softbalisté mezi elitou obstáli, na Interkontinentálním poháru skončili čtvrtí

Ani sychravé a chladné počasí neodradilo skalní fanoušky softballu, kteří dorazili na závěrečný program prestižní akce. Druhá vysoká porážka od Argentiny sice český tým připravila o medaile, ale turnaj přinesl výjimečné zážitky.

„Bylo to po vítězném zápase s USA, kdy diváci nádherně skandovali 'hoši, děkujem', to se přiznám, že jsem měl husí kůži. Ne často to hráči softballu zažijí a je to opravdu skvělé. přál bych to všem sportovcům, kteří se snaží o úspěch,“ povídal zkušený český reprezentant Petr Vácha při vzpomínce na vítězství 6:1 nad Spojenými státy.

To potěšilo i trenéra Tomáše Kusého, ale při pohledu na Argentince přebírající bronzové medaile v něm trochu převládalo zklamání.

„Vážíme si ho, dokázali jsme porazit Američany, to samozřejmě není málo. Pomýšleli jsme o stupínek výš, ale bohužel se to nepovedlo. Snad si štěstí schováváme na jindy,“ řekl Kusý.

A tím myslí Tomáš Kusý mistrovství světa. To přivítá v červnu Česká republika a šampionát se poprvé v historii dostane do Evropy. Prostoru ke zlepšení vidí Kusý dost a poukazuje na to, že jeho tým není zvyklý hrát pod umělým osvětlením.

„Myslím si, že budeme muset výrazně víc trénovat pod světly. Samozřejmě uvidíme, jak bude rozepsán světový šampionát, jestli bude za světla, nebo ne. Myslím si, že jsme se s tím trochu prali, hlavně ve vnějším poli. To je určitě ponaučení do přípravy,“ mluvil trenér Kusý o chybách po dlouhých odpalech soupeřů, které hráči v poli nechytli i kvůli tomu, že jim míče na chvíli zmizely v záři reflektorů.

Pozici nejlepšího týmu světa potvrdili v Praze softbalisté Nového Zélandu, kteří vyhráli všech šest zápasů.

„Je určitě určitě skvělé, že jsme si tohle mohli zahrát. Přijely týmy absolutní světové špičky. Povedlo se to herně i výsledkově, organizace skvělá. Kdyby byl u nás takový turnaj každý rok, určitě bychom se posouvali daleko větší rychlostí, než se posouváme teď,“ věří Petr Vácha, že Interkontinentální pohár pomohl českému týmu už směrem k přípravě na domácí světový šampionát.