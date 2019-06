Čeští softbalisté za sebou mají první zápas na domácím světovém šampionátu. Hned v úvodu je prověřil nejsilnější možný soupeř - Nový Zéland. Úřadující mistři světa proti českému týmu žádné zaváhání nepřipustili, ještě před zápasem navíc zaplněný stadion v pražských Bohnicích ohromili tradiční maorskou hakou. Praha 9:12 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Já už jsem tak nějak ‚uhakovaný‘, zažil jsem toho už relativně hodně. Ale je to velké zpestření, myslím, že i diváci si to užívají. Trošku mi bylo líto, že tam chvíli hrála hudba,“ říkal jeden z nejzkušenějších českých softbalistů Patrik Kolkus.

Pokaždé je to zážitek, říká softbalista Holobrádek o novozélandském předzápasovém tanci haka

Pro Partika Kolkuse není novozélandská haka žádnou novinkou, a tak se tradičním rituálem soupeře z Oceánie nenechal rozhodit. Nadhazovač Michal Holobrádek už haku na vlastní kůži také zažil, přesto ho tanec soupeře před zahajovacím zápasem šampionátu nadchnul.

„Zažil jsem ji několikrát a pokaždé je to zážitek. Myslím, že i lidi to baví. Je to super a patří to k zápasům s Novým Zélandem,“ řekl Holobrádek.

Čeští softbalisté se při hace drželi kolem ramen a pochodovali směrem k novozélandským hráčům. Podle Michala Holobrádka šlo o signál, že se domácí tým slavného soupeře nebojí.

„Není to nic špatného, jen to, že se jich nebojíme, že nás nezastrašili, že přijímáme jejich výzvu k boji a že se těšíme na ten společný zápas. Rozhodně jsme to nechtěli brát jako nějakou urážku haky,“ vysvětloval Holobrádek.

Maorský tanec, který proslavili hlavně ragbyoví reprezentanti Nového Zélandu, tak slavil úspěch i v úvodním zápase softbalového mistrovství světa, ve kterém Nový Zéland porazil Česko 9:0.