Týmy začnou taktizovat, říká softbalistka Pecková před začátkem finálové části mistrovství Evropy

Jednadvacetiletá Veronika Pecková reprezentuje v těchto dnech Českou republiku v Ostravě na mistrovství Evropy. Týmu jde nejen o medaile, ale také o postup na olympijské hry do Tokia. A tam by mu mohla pomoct právě Pecková, o které se tvrdí, že je nejlepší evropskou nadhazovačkou. Ostrava 14:01 4. července 2019

„Poslouchá se to dobře, ale je to určitý standard, který musím potvrdit v každém zápase. Je to těžké i na psychiku. Myslím si, že někdy mi to udělá tu jednu slabou směnu,“ naráží Veronika Pecková na třetí směnu úterního utkání se Španělskem, kdy dala soupeřkám spoustu postupů na mety bez odpalu. Ale jinak potvrzuje svou kvalitu. Díky ní se už dvakrát podívala na Tchajwan a zahrála si místní ligu.

„Bylo to super. Myslím, že tam pojedu i teď po sezoně. Mám to tam ráda. Všichni se tam ke mně chovají strašně hezky. Mám tam skvělou pohostinnost. Ten tým je úžasný a já se tam ráda vracím,“ říká Pecková pro Radiožurnál.

Na Tchajwanu, v Americe a Japonsku se hrají tři profesionální soutěže na světě. Takže sportovní úroveň musí být nejvyšší a Pecková se díky tomu zlepšuje.

„Určitě je to lepší než naše extraliga. Jak polařsky, tak pálkařsky. Je to další zkušenost. Mentalita hráček je úplně jiná. Je tam spousta pálkařů leváků. Určitě mě to posouvá.“

Podobnou zkušenost by doporučovala i svým reprezentačním spoluhráčkám: „Samozřejmě, jestli je nějaká možnost vycestovat a hrát softbal v jiné zemi, tak je to určitě příležitost, která by se neměla zahodit,“ myslí si česká nadhazovačka. V bojích o medaile na mistrovství Evropy můžou ty nejlepší týmy trochu mlžit, za 14 dní totiž prvních šest čeká olympijská kvalifikace v nizozemském Utrechtu a do Tokia za rok postoupí jen vítěz.

„Podle mého názoru začnou týmy taktizovat, začnou schovávat hráče a začne se hrát trochu jinak. Tenhle turnaj je takový přípravný k té kvalifikaci. Všichni budou chtít vytáhnout to nejlepší až tam. Tam se teprve ukáže, kdo jakou má sílu,“ doplňuje Veronika Pecková, která se softbalem ráda cestuje po světě. Za rok by chtěla dostat do ruky palubní lístek do Tokia.

Ve čtvrtek čekají český tým zápasy s Francií a Itálií, v pátek se pak postaví Nizozemsku.